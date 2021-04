UeD oggi, Nicola Vivarelli: drastica scelta sul lavoro, poi parla della Autiero

Il giovanissimo cavaliere, presentatosi come Sirius per Gemma Galgani, prende una decisione difficile sulla sua vita e si dichiara pronto a mettere su famiglia

Nicola Vivarelli è pronto a cambiare vita. Il giovanissimo cavaliere di Uomini e Donne si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma e dimostra di non essere più il ragazzo di un anno fa. L’Ufficiale della Marina Mercantile, negli ultimi tre mesi, ha avuto modo di riflettere su ciò che vuole davvero per il suo futuro. In particolare, ammette di sentire la necessità di crearsi una famiglia. Non solo, consapevole di questo, sa che il suo lavoro non sarebbe compatibile con il sogno di diventare padre. L’ex Sirius di Gemma Galgani confessa di aver sofferto molto per la separazione dei suoi genitori, avvenuta quando aveva solo 4 anni.

Ciò è accaduto proprio a causa del lavoro che faceva il padre (è un militare). Pertanto, non vorrebbe mai far rivivere a suo figlio ciò che ha passato lui. Nei mesi trascorsi sulla nave, Nicola ha avuto anche modo di riappacificarsi con Gemma, dopo la fine della loro conoscenza. Non ha intenzione di riprendere una frequentazione, ma è pronto a starle accanto in qualsiasi circostanza. Nei suoi confronti è molto protettivo, tanto che le ha consigliato di ragionare con la testa e non solo con il cuore. Non vuole che la dama torinese soffra ancora per amore.

“Sto cominciando a sentire sempre più forte il desiderio di crearmi una famiglia: credo che il mio lavoro non sia compatibile con questo obiettivo”

Pensando al suo futuro da padre, non vuole che suo figlio trascorra un’infanzia “con una figura paterna poco presente”, come è toccato a lui. Nicola Vivarelli si rende conto di aver investito tutta la sua vita nella Marina Mercantile, ma più passa il tempo e più comprende che non è il mestiere che fa per lui. Sembra proprio che Nicola abbia ormai deciso di cambiare completamente la sua vita. Ha il pensiero di mettere su famiglia, ma chiaramente deve prima trovare “la donna giusta”. Tornando su Gemma, Nicola oggi ammette di averla sentita tentennare un pochino quando hanno parlato di “amicizia”.

In molti sono convinti che la Galgani vorrebbe riallacciare un rapporto che vada oltre l’amicizia con il Vivarelli. Quest’ultimo, però, resta fermo nella sua posizione. Stesso discorso lo fa per Valentina Autiero. Sul web si è spesso parlato di una presunta frequentazione tra i due. D’altronde la dama si è sempre dimostrata particolarmente interessata a Nicola a Uomini e Donne.

“Tra noi non c’è assolutamente nulla che vada oltre un rapporto di amicizia”

Anche in questo caso, il Vivarelli mette i puntini sulle ‘i’ e rimane fermo nella sua posizione. Già in passato aveva rivelato che tra loro ci sarebbe stata solo un’amicizia. La trova una donna simpatica, ma per lei non prova “quel tipo di interesse”. Il giovanissimo cavaliere conclude la sua intervista rivelando che il suo ideale estetico di donna corrisponde a Charlize Theron ed Eva Mendes.