UeD oggi, Maria stuzzica Angela: il dettaglio sul matrimonio con Costanzo

Uomini e Donne oggi, Angela convinta che Maria De Filippi sia contro di lei: la conduttrice fa una rivelazione sul suo matrimonio

A Uomini e Donne il pubblico sembra non voler ascoltare più Angela. La nuova protagonista del Trono Over regala, in realtà, diversi colpi di scena ai telespettatori. La dama sta conoscendo Beniamino, da lei chiamato Benny. Quest’ultimo sembra rappresentare l’uomo perfetto per lei: è vedovo ed economicamente sta abbastanza bene. Tina Cipollari, Gianni Sperti e gran parte del pubblico sono convinti che la dama sia all’interno del programma alla ricerca di un uomo che possa agevolarle la vita, dal punto di vita economico. Angela si è sempre dichiarata come una persona sincera, che non ha peli sulla lingua. Innanzitutto vuole un uomo che può aiutarla a vivere serenamente e poi se arriva anche l’amore è perfetto. Queste sue affermazioni non mai state accettate dai due opinionisti e dai telespettatori. Anche Maria De Filippi sembra non apprezzare il modo di fare della dama, tanto che nel corso della puntata in onda il 6 febbraio la stuzzica un po’.

Scendendo nel dettaglio, Maria chiede ad Angela se farebbe mai la separazione dei beni con Beniamino. La dama è convinta che la conduttrice vada stia seguendo il pensiero di Gianni e Tina. “È come se avessi dato importanza ai discorsi loro, io non sono così. Fai le domandine a boomerang”, afferma Angela rivolgendosi a Maria. La conduttrice, però, non nega e spiega che lei, ad esempio, quando si è sposata con Maurizio Costanzo ha fatto la separazione dei beni. “Penso di essere l’unica ad avere voluto la separazione dei beni”, rivela la conduttrice inaspettatamente. Infatti, la De Filippi non parla mai delle sue questioni private all’interno del programma.

Oggi Uomini e Donne: Maria De Filippi stuzzica Angela del Trono Over

Dopo la dichiarazione di Maria, Angela continua il suo discorso, rivelando di non voler sposare Beniamino. Secondo la dama, non ci sarebbe bisogno di procedere con un matrimonio. Ma la conduttrice insiste, vuole sapere se lei farebbe la separazione dei beni. Ed ecco che Angela afferma di sì, anche lei la farebbe tranquillamente. Intanto, la donna è sempre più convinta che anche Maria abbia un pensiero negativo nei suoi confronti e dichiara: “Quando fai queste domande piccantine sei monella”.