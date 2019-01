Tina Cipollari e Gianni fanno piangere Angela dell’Over: amara sorpresa

Trono Over Uomini e Donne, Tina e Gianni contro Angela: la dama lascia lo studio in lacrime

Nella nuova registrazione del Trono Over, Tina e Gianni sono tornati ad accusare Angela. I due storici opinionisti di Uomini e Donne continuano ad essere fermamente convinti che la signora sia interessata solo ai soldi di chi arriva in studio per corteggiarla. La sorpresa che le hanno riservato quest’oggi non è stata delle più belle. Maria De Filippi ha mandato in onda un rvm fatto montare apposta dalla Cipollari. L’esuberante bionda ha raccolto in un unico video tutte le volte in cui la dama del parterre ha dichiarato di essere interessata alla situazione economica dei suoi spasimanti.

Tutto ciò è accaduto come conseguenza di ciò che è stato detto nella scorsa registrazione. La signora Angela aveva infatti dichiarato di non aver mai detto di essere interessata ai soldi dei suoi cavalieri. Durante tutto il corso del tempo del video mandato in onda oggi e subito dopo, Tina e Gianni si sono ironicamente presi gioco della signora del parterre del Trono Over. Alla fine, la diretta interessata sbotta e in lacrime annuncia di non voler più tornare in studio ed esce definitivamente. In ogni caso, prima della fine dell puntata, Angela rientra e Maria fa entrare l’uomo che era venuto a conoscerla la volta prima.

Tina e Gianni contro Angela: caos in studio al Trono Over di Uomini e Donne

Alla fine Maria De Filippi fa rientrare in studio Angela e poi chiama al centro l’uomo venuto a corteggiarla la settima scorsa. La dama rivela di non voler portare avanti la conoscenza perché ha scoperto che è separato e questa cosa non le piace affatto. Successivamente, la signora di Uomini e Donne dichiara anche di non essere interessata a causa dei dieci anni di differenza. Angela vuole solo ed esclusivamente un suo coetaneo.