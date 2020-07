UeD oggi, Giovanna e Sammy: Graziani sorprende, Davide dice la sua

La storia d’amore di Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo la scelta a Uomini e Donne sembra essere già giunta al capolinea. I due, al momento, preferiscono non fare chiarezza sullo stato attuale del loro rapporto. Entrambi vogliono prima comprendere come gestire la situazione. Non sappiamo, dunque, se stiano cercando di trovare un compromesso o se abbiano realmente compreso che la loro storia non può proseguire. Nel frattempo, a dire la loro su Uomini e Donne Magazine ci pensano Davide Basolo/Alchimista e Alessandro Graziani, entrambi ex corteggiatori di Giovanna. In particolare, il primo ammette di trovare inaspettata questa situazione. Non conosce la verità, ma comunque la notizia sulla crisi l’ha lasciato senza parole. Nel frattempo, in questi giorni, secondo alcuni rumor, Sammy sarebbe stato beccato a Forte dei Marmi in compagnia della sua ex. Durante quella serata, sia Davide che Alessandro hanno incontrato l’ex rivale!

Uomini e Donne oggi, crisi Giovanna e Sammy: Davide Basolo stupito, Alessandro Graziani stupisce

Davide Basolo non crede che Sammy possa avere alcun tipo di rapporto con l’ex fidanzata. In ogni caso, per lui non sarebbe un problema, in quanto non gli interessa. Dall’altra parte, Alessandro Graziani ammette che è stata una coincidenza incontrare a Forte dei Marmi sia Davide che Sammy. Con quest’ultimo si è salutato, ma nulla di più. Ma oggi l’ex corteggiatore ammette che, in realtà, avrebbe voluto chiedere all’ex rivale cosa è realmente accaduto con Giovanna. Nonostante ciò, non si è permesso di approfondire la cosa per rispetto. Anche Alessandro non si aspettava che la coppia potesse avere subito dei problemi. In ogni caso, Graziani confessa di essere dispiaciuto per Giovanna, in quanto il suo percorso nel programma era già stato abbastanza travagliato. Non solo, Alessandro poi sorprende!

Alessandro Graziani dopo Uomini e Donne pronto a tendere la sua mano a Giovanna Abate

“Non sto aspettando che facciano luce sulla loro vita privata per farmi di nuovo avanti con Giovanna, che sia chiaro”, ci tiene a precisare Alessandro nella sua intervista. Ma l’ex corteggiatore ammette che in questi giorni avrebbe voluto scriverle un messaggio, per sapere come sta e per darle conforto. Sebbene possa sembrare strano, Graziani ci terrebbe a dare il suo sostegno alla Abate, come in passato ha fatto con Serena Enardu. Alla fine, però, ha preferito evitare qualsiasi gesto che potesse essere frainteso. Nonostante ciò, la sua porta per un’amicizia resta sempre aperta per Giovanna. Dopo quanto accaduto nel programma, Alessandro instaurerebbe un rapporto amichevole con la Abate!