UeD oggi, Beatrice e Giorgio: cosa c’è tra loro? Ora parla l’ex corteggiatore

Cosa ci fanno insieme Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura dopo Uomini e Donne? I due ex corteggiatori hanno infiammato il web mostrandosi insieme sui social. Rispettivamente sono la ‘non scelta’ di Davide Donadei e Sophie Codegoni. Al momento sono single e i fan hanno iniziato a sognare un love story. Ma tra loro c’è amore? A parlare ci pensa Giorgio in un’intervista su NewsWeb. Il sito ha chiesto all’ex corteggiatore di parlare del suo rapporto attuale con Beatrice. La risposta a questa domanda probabilmente deluderà quella parte di pubblico che sperava in una nuova storia d’amore. Innanzitutto ci tiene a precisare che per lui la Buonocore è una ragazza con valori e “magnifica”.

Secondo Giorgio, Beatrice ha dimostrato nel programma di essere sincera, trovando il coraggio di essere se stessa nonostante il contesto televisivo. L’ex corteggiatore di Sophie è certo che anche lontana dai riflettori l’ex corteggiatrice avrebbe avuto lo stesso atteggiamento: “Perché la conosco come persona”. Ed ecco che a questo punto precisa:

“Il rapporto che c’è tra di noi è di amicizia, ci troviamo bene, ci siamo trovati nel programma, ci siamo augurati il meglio sempre e poi chiaramente per lavoro ci siamo beccati“

Detto ciò, ammette che per lui è stato un piacere incontrarla fuori dal programma. Non solo, afferma di averla trovata proprio come appariva in studio, tanto che ha confermato ciò che lui già pensava. Dunque, sembra proprio che i fan dovranno farsene una ragione: tra Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura c’è solo un’amicizia. Certo, con il tempo potrebbe accadere di tutto! Il loro incontro non è stato casuale ma è dipeso dai loro rispettivi impegni lavorativi, secondo quanto dichiara Giorgio.

Intanto, le due neo coppie del Trono Classico si godono la nuova vita dopo il programma. Sophie Codegoni e Matteo Ranieri stanno dimostrando di essere affiatati e molto complici. In queste ultime ore, sono diverse le foto e i video che hanno condiviso sui social dopo la scelta. Anche Davide Donadei e Chiara Rabbi stanno vivendo con serenità questa prima fase della relazione. Ora il pubblico vorrebbe vedere felici anche Beatrice e Giorgio, insieme o separati, chiaramente.

In particolare, la Buonocore è un volto molto amato di questa edizione della trasmissione di Maria De Filippi. Ha conquistato il cuore dei telespettatori in pochissimo tempo e ora c’è chi sogna di vederla salire sul trono.