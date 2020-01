UeD Nuove troniste e Sara Affi Fella: Claudia Dionigi, a ruota libera. Poi lo spiffero sull’eventuale data di matrimonio con Lorenzo Riccardi

Claudia Dionigi si confida con i propri fan. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che sta vivendo una felice e spensierata relazione sentimentale con Lorenzo Riccardi (i due si sono conosciuti e scelti proprio nel programma di Maria De Filippi. E da allora non si sono più lasciati), ha aperto alle ormai celebri domande tra le Stories Instagram. Tra le tante curiosità è emersa anche la sua opinione sulle nuove troniste dello show di Canale 5. Inoltre è tornata a parlare di Sara Affi Fella, nonché di un eventuale matrimonio con il ‘Cobra’…

“Giovanna tronista? Sono contenta per lei e le auguro di trovare qualcuno che le faccia battere il cuore”, afferma Claudia che poi commenta anche il trono di Sara, riservando stoccate tutt’altro che velate ai suoi corteggiatori: “Sara? Anche lei mi piace, però non mi convincono molto i suoi corteggiatori. Pensano più a litigare tra loro che a lei. Non so, è una mia sensazione ovviamente”. La Dionigi parla anche di un’altra Sara, la Affi Fella. Ricordiamo che Riccardi, prima di salire sul trono, fu corteggiatore proprio della ragazza di Venafro che però gli preferì Luigi Mastroianni. Scoppiò poi lo scandalo, il cosiddetto e arcinoto ‘Sara Affi Fella Gate’. Cosa penso di lei? “Che mi ha fatto un grandissimo piacere”, scrive simpaticamente la Dionigi.

UeD Claudia e le eventuali nozze con Lorenzo: “Preferirei farle in un mese più caldo. Non amo il freddo”

I fan hanno incalzato anche su eventuali e possibili nozze con Lorenzo. In particolare le hanno chiesto se avesse l’idea di salire all’altare nello stesso giorno in cui è stato sancito ufficialmente il fidanzamento tra lei e Riccardi: “Non è male come cosa, ma se dovessi scegliere preferirei farlo in un mese più caldo. Non amo il freddo”. Insomma, ok ai fiori d’arancio ma meglio in estate. Al massimo in primavera o primo autunno. In inverno proprio no!