UeD nuove anticipazioni classico 13/10/23: segnalazioni e ira

Trapelano nuove anticipazioni di Uomini e Donne, sempre in merito alla registrazione avvenuta nella giornata di venerdì 13 ottobre. A riportarle è stato ancora una volta Lorenzo Pugnaloni, che tramite stories sul suo profilo Instagram, ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto fatto trapelare in precedenza. Ecco le ultime novità sul dating show di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne: nuovi dettagli sull’uscita di Beatriz

Pare sia emersa una segnalazione su Virginia, con Christian che si sarebbe arrabbiato molto. Virginia, come spiegato nelle precedenti anticipazioni, è stata portata in esterna dal tronista. Per quando riguarda Brando, invece, non avrebbe portato in esterna solo Raffaella, bensì anche Silvia. Brando e Raffaella, stando a quanto riportato da Pugnaloni, si sarebbero abbracciati molto al centro dello studio.

Trapelano poi altri dettagli su Beatriz che, stando a precedenti anticipazioni, ha deciso di lasciare il programma. Pare che quando la corteggiatrice se ne sia andata, Gianni le abbia detto più volte “au revoir“. Brando, però, non è apparso molto convinto e pare che Raffaella gli abbia chiesto se lui l’avrebbe eliminata qualora non fosse stata lei ad andarsene. Il tronista avrebbe detto di no ma che sarebbe rimasto comunque con forti dubbi.

Anticipazioni Trono Over: Tina consola Gemma

Emergono, infine ulteriori dettagli anche sul Trono Over. Pare, infatti, che Tina Cipollari abbia consolato una Gemma Galgani in lacrime. La tronista, infatti, ha chiesto a Maurizio di ricominciare da capo e lasciarsi alle spalle quanto successo negli ultimi giorni. Maurizio ha però deciso di chiudere la conoscenza, portando Gemma a lasciare lo studio in lacrime, con Tina che l’ha seguita dietro le quinte, arrivando anche a chiamare un dottore per farla visitare.

Tra le altre anticipazioni emerse riguardo la registrazione di venerdì 13 ottobre, in ambito Trono Over, c’è stata la discussione in studio tra Alessio e Claudia. I due, alla fine, hanno fatto pace e durante il ballo si sono baciati, segnale che la loro conoscenza si sta facendo importante. Pare, inoltre, che Marcello sia uscito con Cristina Tenuta per conoscerla, con la dama che, però, ha deciso di chiudere subito la conoscenza.