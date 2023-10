UeD anticipazioni, chi lascia il programma e chi piange: le svolte

Nel corso della registrazione del 13 ottobre 2023, avvengono nuovi cambiamenti sia per il Trono Classico che per il Trono Over

Grandi svolte a Uomini e Donne, secondo le nuove anticipazioni. Innanzitutto, nel corso della registrazione del 13 ottobre, Beatriz ha deciso di lasciare il programma. Tale decisione sembra non aver scosso particolarmente Brando. Stando a ciò che riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, il tronista ha portato in esterna Raffaella, con cui si è trovato molto bene. Ed è questo il motivo per cui la corteggiatrice tanto discussa ha scelto di mettere fine al suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Una decisione, questa, che stupisce se si pensa ai primi giorni di Beatriz nel programma. La corteggiatrice, però, è finita spesso protagonista di forti critiche nello studio di Canale 5 e sul web. Ad alimentare le polemiche sono stati alcuni commenti che in passato ha fatto sui social network legate proprio alla trasmissione. Nella registrazione di oggi si è autoeliminata e Brando pare non l’abbia fermata, dopo la bellissima esterna trascorsa con Raffaella.

Nessuna notizia di Manuela Carriero, la quale non è neppure entrata in studio. Nella puntata andata in onda questo pomeriggio, la tronista ha eliminato Michele, e dunque bisognerà capire nelle prossime registrazioni come sta andando avanti ora il suo percorso. Christian, invece, ha portato in esterna Virginia.

Anticipazioni Uomini e Donne: Maurizio chiude con Gemma, Alessio bacia Claudia

Le anticipazioni segnalano che Gemma Galgani continua a elemosinare attenzioni a Maurizio. Infatti, ha chiesto a quest’ultimo di ricominciare da capo e azzerare ciò che è successo nei giorni scorsi. Alla fine Maurizio ha deciso di chiudere la loro conoscenza. Tale decisione crea il caos in studio, dove è avvenuto “un ampio dibattito”. A un certo punto, Gemma ha lasciato lo studio in lacrime.

Tina Cipollari l’ha seguita dietro le quinte, creando un nuovo show. Infatti, l’opinionista ha chiamato il dottore per farla visitare. Intanto, Alessio ha avuto una discussione con Claudia in studio. Ma ecco che i due Over hanno fatto pace e alla fine durante il ballo si sono baciati. Questo è un chiaro segnale che tra loro la conoscenza si sta facendo importante. Come avrà reagito Barbara De Santi? Non si sa.

Marcello, invece, è uscito con Cristina Tenuta per conoscerla. La dama, però, ha deciso di chiudere subito la conoscenza.