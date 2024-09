UeD, noto ex tronista spara a zero sul programma: “Ha perso tanto”

Era il 2015 quando Amedeo Barbato è stato scelto come tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso nel programma è stato piuttosto breve e criticato, in particolare per il suo comportamento altalenante verso la corteggiatrice Sophie Galazzo. Alla fine, Amedeo aveva deciso di uscire dal programma con lei, ma la loro storia è durata pochissimo. Dopo alcune settimane, hanno annunciato la rottura, lasciando i fan della coppia di stucco. Tra l’altro, la separazione non è stata affatto amichevole: Amedeo aveva subito ammesso di essersi pentito della scelta, affermando che Sophie, lontano dalle telecamere, si era dimostrata troppo immatura per lui. Dal canto suo, Sophie aveva dato una versione diversa, rivelando di essere stata tradita più volte da Amedeo, anche con un’altra corteggiatrice, Romina Pierdomenico.

Ad ogni modo, Amedeo si è poi allontanato dal mondo dello spettacolo, tornando a lavorare nell’agenzia di famiglia, che si occupa di assicurazioni. Tuttavia, dopo anni lontano dai riflettori, l’ex tronista è tornato improvvisamente a parlare del dating show di Canale 5, sollevando alcune polemiche. Poche ore fa, Barbato ha pubblicato una vecchia foto che lo ritrae sul trono di Uomini e Donne, accompagnata da una riflessione su come il programma sia cambiato nel tempo. Secondo il giovane campano, il dating show è peggiorato molto negli ultimi anni, tanto da fargli perdere la voglia di seguirlo.

Nonostante abbia ribadito il suo rispetto per Maria De Filippi e per tutti coloro che lavorano del programma, le sue parole sono state piuttosto incisive:

Non parlerà mai male di Uomini e Donne, ma sinceramente io come tanti non abbiamo più stimoli di guardarlo, ha perso tanto come programma e lo dice uno come me che era un fan della trasmissione. Quello che resta è solo tanta ammirazione per Maria, ma secondo me bisogna cambiare qualcosa.

Il post di Amedeo è stato sommerso da commenti di spettatori del programma che si sono mostrati d’accordo con il suo punto di vista. Secondo molti utenti, Uomini e Donne ha perso il suo fascino e il trono classico non è più interessante come una volta. Effettivamente, i tempi dei tronisti che entusiasmavano milioni di fan, come Andrea Damante o Nilufar Addati, sembrano ormai passati.

Molti hanno puntato il dito contro le scelte fatte negli ultimi anni, dicendo che spesso vengono contattati volti già noti nel mondo dello spettacolo. Di conseguenza, questi personaggi sembrano più interessati a usare Uomini e Donne come trampolino di lancio per la carriera che come occasione per trovare l’amore. A questo punto, chissà se, nella nuova stagione del dating show, il trono classico riuscirà a far emozionare di nuovo i telespettatori come una volta.