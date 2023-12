UeD, Nicotera e Rimondi sono una coppia? Parla lui: “La verità”

Federico Nicotera e Veronica Rimondi sono una nuova coppia? Negli ultimi giorni, si è diffuso a macchia d’olio il gossip riguardo una presunta frequentazione tra i due ex tronisti di Uomini e Donne. Dopo alcuni indizi social, la notizia è scoppiata dopo la condivisione di un reel “di coppia” sui loro rispettivi profili social. Nel video in questione, si vedono i due che si abbracciano e ballano sulle note del brano “Tango” di Tananai, venendo poi raggiunti da altri amici. Nella didascalia del post, Veronica ha lanciato un messaggio sull’essere grati alla vita e sull’importanza di dare importanza ad ogni singolo momento. “Mi emoziono. Incredibile, sei pazzesca”, ha risposto Nicotera.

Alla luce di tutto ciò, i fan di entrambi avrebbero dato per scontata la nascita di una storia d’amore tra i due. Tuttavia, le cose sembrerebbero essere abbastanza diverse. Oggi, 22 dicembre, Federico ha deciso di aprire un box domande nelle sue storie per rispondere alle curiosità dei suoi seguaci. Chiaramente, gran parte delle domande vertevano sulla presunta frequentazione con Veronica. Per questo, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte. Stando alle sue parole, tra di loro non sarebbe in corso nessuna storia. Al contrario, a legarli ci sarebbe solo una bellissima amicizia:

Non mi sono fidanzato. Io e Vero non stiamo insieme. Nel video si vede, eravamo in cinque. Era semplicemente un bel video di un bel momento, una bella serata fra amici. Poi in quel video non c’è niente di male. Non si vede un bacio, in realtà non c’è niente di così assurdo che possa far pensare chissà cosa. Forse il problema è la trasparenza.

A quanto pare, i due hanno voluto pubblicare quel video solamente per condividere un momento di gioia e spensieratezza e per lanciare un messaggio positivo ai loro followers. Dunque, nessun significato nascosto. Federico sarebbe ancora single dopo la fine della storia con Carola Carpanelli, sua corteggiatrice e scelta a Uomini e Donne. Com’è noto, Federico e Carola si sono lasciati lo scorso giugno dopo circa 3 mesi di relazione. Nicotera non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine della relazione e, per ora, sembrerebbe non essere ancora pronto ad un nuovo amore.

D’altro canto, anche Veronica si è recentemente separata con il suo ex corteggiatore, Matteo Farnea. Ad un anno dalla scelta nel dating show di Maria De Filippi, Matteo avrebbe lasciato improvvisamente Veronica, la quale ha confessato di essere rimasta molto delusa ed amareggiata per come si è conclusa la loro storia.