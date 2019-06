UeD, Nicolò Ferrari dopo il lutto si scaglia contro gli influencer: “Manca umanità”

Uomini e Donne news, Nicolò Ferrari ringrazia i fan per i messaggi dopo il lutto

Non sono giorni facili per Nicolò Ferrari. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, rimasto nel cuore di moltissimi tra il pubblico, ha subito un grave lutto: è venuto a mancare suo nonno. Le notizie del nonno in ospedale e successivamente della sua scomparsa sono arrivate nel giro di poco tempo. Nicolò non è sceso nei particolari, magari ne parlerà più in là oppure no. Ma siamo certi che i fan più curiosi se ne faranno una ragione, nel caso in cui il ragazzo non vorrà raccontare proprio tutto. Tuttavia, Nicolò sta ricevendo moltissimi messaggi di affetto e di vicinanza. Non solo da parte dei fan, ma anche da persone che non sentiva da molto tempo. Pare invece sia rimasto deluso da qualcuno che conosce bene.

UeD, Nicolò Ferrari parla dopo il lutto per la perdita del nonno

Oggi Nicolò di Uomini e Donne ha postato un messaggio per ringraziare tutti dei messaggi ricevuti dopo aver parlato del nonno. Ecco le sue parole: “Amici grazie di cuore per tutti i vostri messaggi di affetto e vicinanza sono commosso. Siete tantissimi davvero, non me lo aspettavo, mi state dando tanta forza in un momento davvero difficile, piano piano cercherò di rispondere a tutti”. Questa è la parte dedicata ai fan, pare di capire. Ma c’è una seconda parte dello stesso post, in cui Nicolò non si è trattenuto. Prima ha ringraziato le persone da cui non si aspettava tanto affetto: “Sono sorpreso perché ci sono persone che mi hanno scritto e che non sentivo da una vita e con cui magari non si era rimasti in buoni rapporti”. Dopo queste parole, però, pare si sia scagliato proprio contro persone che conosce bene e che fanno gli influencer su Instagram.

Nicolò Ferrari si scaglia contro gli influencer: “Mancanza di umanità”

Queste le parole di Nicolò a cui ci riferiamo: “[…] e persone che sanno quello che mi é successo e che non si sono fatte vive. Voi che ormai vivete di foto tra ‘vippettini’ e ‘percorsi detox’ per incassare bonifici e follower… Spero che i vostri guadagni possano colmare la mancanza di umanità e valori che vi contraddistinguono. #buonavita”. Non ci è andato affatto leggero con le parole, ma è chiaro che adesso molti vorrebbero capire a chi potrebbe essersi riferito.