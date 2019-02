Uomini e Donne, Nicolò Ferrari abbandona il reality francese prima del tempo e torna in Italia: “Ho lasciato…La situazione era diventata ingestibile”

Nicolò Ferrari è tornato in Italia. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che all’inizio dell’anno è volato in America per partecipare ad un reality show francese girato a Miami, è rientrato a casa. Nicolò allora, approfittando di un po’ di tempo libero, pochi minuti fa si è rivolto ai suoi follower. Come? Chiacchierando con loro grazie al gioco delle domande su Instagram. Inutile dire che, quasi tutti, hanno chiesto a Nicolò di parlare della sua esperienza negli Stati Uniti. È stato eliminato dal reality? O è andato via lui? A quesiti come questo, sul suo profilo, Ferrari ha risposto.

“Ho lasciato io per vari motivi, penso di non aver mai litigato tanto nella mia vita, la situazione era diventata insostenibile, ma comunque ci sono altri motivi” ha scritto Nicolò Ferrari. In merito ai ragazzi e alle ragazze che hanno condiviso con lui l’esperienza, inoltre, l’ex corteggiatore ha detto: “Molti avevano il quoziente intellettivo di un babbuino in coma farmacologico“. Qualcosa, dunque, ci dice che le cose non siano andate del tutto lisce Oltreoceano per lui. Se siete curiosi, comunque, potrete seguire il reality anche voi. Il programma, difatti, potrà essere seguito anche dal pubblico italiano.

Nicolò Ferrari protagonista di un reality francese: ecco dove e quando rivedere le puntate (anche in Italia)

A Nicolò Ferrari oggi su Instagram è stato chiesto anche dove sarebbe stato possibile vedere le puntate del reality show francese che lo ha visto protagonista in queste settimane. Ebbene, come l’ex corteggiatore di Nilufar Addati ha spiegato oggi, sul sito della rete che ha prodotto il format e il canale ufficiale di Youtube saranno caricati i vari episodi, solo una volta mandati in onda in Francia ovviamente.