UeD Nicole Mazzocato festeggia il fidanzato: poi parla di Fabio e Damante

View this post on Instagram

+ 10 mesi ❤️ @thomas_teffah Sei la persona più speciale che conosca..sarà il tuo mistero , sarà il tuo essere unico.. Ma, mi hai stregato.. Quel ragazzo che con uno sguardo mi regalava e mi regala, grandi emozioni ! Quel ragazzo che mi dà energia, forza e bellezza ogni giorno! Ho sempre visto tutto questo in te , ho sempre saputo che non mi sbagliavo.. Sapevo che avevi un mondo da scoprire e sarebbe stato magnifico.. L’ho percepito dal tuo sguardo, dal colore, intensità, ed espressione. Dal tuo cuore grande, ingenuo e forte. Dal tuo essere costantemente deciso su come agisci, dalla tua follia , e infine dal tuo animo così gentile ed estremamente galante. Mi hai regalato la felicità che era stata riposta da troppo tempo . Non avevo una vera e propria opinione di te (se compatibile o meno con me) ma ho sentito da subito un legame.. Sei l’unica persona che vorrei fosse al mio fianco, l’unico con il quale vedo chiaro ciò che voglio e come lo voglio. Grazie per essere ciò che sei, grazie per capirmi sempre e per avermi conquistata ancora una volta.. ..Quando mi permetto di dirti che sei il “mio tutto” è perché sei tutto ciò che mi fa bene.. Oggi con tutte le consapevolezze del mondo ti posso dire quando ti amo e quanto tu sia l’uomo perfetto per me. #tobecontinued #10 #loveyou