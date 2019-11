Damante e Nicole Mazzocato a Milano. Lei: “Ho cambiato idea su di lui”

Andrea Damante e Nicole Mazzocato, avvistati di nuovo in un locale a Milano. Lei fa chiarezza e tuona: “Ho cambiato idea su di lui”

Nelle scorse ore, il gossip attorno ad Andrea Damante e Nicole Mazzocato è tornato a riaccendersi. Tutta colpa di una serata milanese in cui i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono ritrovati nello stesso locale. Innanzitutto è opportuno sottolineare che i due erano in compagnia e non sono stati sorpresi in atteggiamenti intimi. Anche perché Nicole è felicemente fidanzata, nonostante qualche settimana fa pare che ci siano stati degli scricchiolii nel rapporto con Thomas. Scricchiolii (mai confermati dalla diretta interessata) che sembrerebbero essersi verificati proprio per gli avvistamenti con il deejay. Fatto sta che la questione è presto rientrata, con la Mazzocato che spiegava come ci fosse soltanto una bella amicizia e nulla più con il veronese. Oggi, è tornata a fare chiarezza sui rapporti intrattenuti con lui.

“Io sono innamoratissima del mio ragazzo e non vedo l’ora che venga a Milano”

Su Instagram, dopo che è trapelata la voce che Nicole e Damante sono stati visti assieme di recente in un locale di Milano, la diretta interessata, a un fan che ha insinuato che ci sia in corso una tresca, ha risposto che nella discoteca c’erano molti altri amici, per poi aggiungere: “I problemi ve li fate solo voi fan accaniti perché il mio ragazzo è la persona più tranquilla del mondo! Io mi fido di lui e lui di me! Ribadisco, il caos lo create voi per niente”. Inoltre, la Mazzocato ha dichiarato: “Io sono fidanzata, Andrea è diventato un amico! Ho cambiato idea su di lui, conoscendolo meglio, ma io sono innamoratissima del mio ragazzo e non vedo l’ora che venga a Milano! Quindi scusami, ma stai sbagliando persona e uomo!”

Per chi batte il cuore di Andrea Damante?

Dunque nessuna tresca clandestina in vista tra il deejay e la bella Nicole, che, anzi, ha occhi solo per il suo compagno. E il cuore di Damante invece per chi batte? Di recente si è vociferato di un flirt con una bellissima mora, molto somigliante alla sua ex Giulia De Lellis.