Andrea Damante allo scoperto? Spunta con una mora ‘fotocopia’ di Giulia

Andrea Damante ha una nuova fidanzata? Sul suo profilo spunta una ragazza misteriosa

Andrea Damante si è di nuovo innamorato? Chissà, per ora le presentazioni ufficiali di una probabile nuova fidanzata non ci sono state. Ma, come sempre, c’è un ma. Si perché tra le stories del rinomato dj veronese è apparsa una ragazza misteriosa, bella e dai lunghi capelli neri. Lui per ora l’ha soprannominata Diabolik ma sul suo vero nome ancora non abbiamo certezze. Come spiffera il Vicolo delle News la giovane donzella molto probabilmente si chiama Chiara ma le informazioni si fermano qui. Al momento infatti non sappiamo più niente e non abbiamo idea neppure di quanti anni abbia, 23? 24? Mistero! Beh in realtà non è anche certo al 100% che la giovane stia intrecciando una relazione amorosa con Andrea ma i due, visti i sorrisetti, sembrano abbastanza complici. Proprio come una coppietta.

Andrea Damante, la probabile nuova fiamma somiglia a Giulia De Lellis

Se fosse davvero così, il Dama ha forse chiuso le porte al suo periodo da single man. Comunque sia, certezze ed incertezze su questa relazione a parte, noi abbiamo notato un qualcosa di strano. La ragazza in questione ci ricorda, fisicamente, un’altra ragazza che conosciamo molto, ma molto (ma molto, molto) bene! Di chi stiamo parlando? Ma di Giulia De Lellis, la ex fidanzata di Andrea Damante. Ovviamente le due ragazze non sono identiche, sia chiaro, ma un po’ di somiglianza c’è. Ammettiamolo! Qui sotto, comunque, vi lasciamo foto così anche voi potete fare i confronti del caso.

Andrea Damante di nuovo in love? Giulia De Lellis intanto…

Se Andrea Damante sembra essere di nuovo in love, Giulia De Lellis si sta godendo una meravigliosa storia d’amore con il suo Andrea Iannone. Intanto il suo libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza sta continuando ancora a macinare successo rimanendo, nelle classifiche, tra i volumi pi venduti. Insomma, per l’amatissima influencer, figlia del programma Uomini e Donne, questo è un momento davvero magico.