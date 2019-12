UeD Nicole Mazzocato: “39kg? Cosa notò Maria De Filippi alla mia scelta”

UeD Nicole Mazzocato: “I miei 39 kg e il rischio anoressia? Ecco cosa notò Maria De Filippi durante la mia scelta”

Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è tornata a essere molto seguita dalla cronaca rosa nei giorni scorsi, dopo aver rilasciato un’intervista al programma tv Rivelo (condotto da Lorella Boccia su Real Time) in cui ha confessato dei dettagli mai narrati del suo passato. Nicole ha parlato di un periodo molto buio vissuto durante e dopo la sua partecipazione nella celebre trasmissione di Canale 5, arrivando a confidare di essere arrivata a pesare 39 kg, con conseguente spettro dell’anoressia. Spettro che, a quanto ha dichiarato lei stessa nelle ultime ore via social, sarebbe stato intercettato anche da Maria De Filippi all’epoca in cui si svolse la scelta di Fabio Colloricchio.

Nicole è da poco sbarcata in Arabia Saudita dove festeggerà il Capodanno. Tuttavia non ha mancato di chiacchierare con i fan che le hanno chiesto ulteriori dettagli sul periodo buio vissuto. Come ha fatto ad arrivare a pesare 39 kg? “Per delle pressioni che ricevevo in continuazione, sia dentro il programma sia esternamente”, spiega la Mazzocato che poi parla della conduttrice di UeD: “In realtà, se si va a vedere il giorno della scelta, Maria stessa lo nota”. Arrivano altre rivelazioni: “Il giorno della scelta pesavo 42 kg da un 46 kg. Soltanto, su di me, già un kg si vede. Ho un fisico abbastanza esile e se non mangio un giorno purtroppo dimagrisco e quindi si nota. Poi sono arrivata a 39 kg…”

UeD Nicole Mazzocato: “Mi ha supportata mia madre. Si era accorta del mio colorito che non era sano. In faccia ero gialla”

“In faccia ero praticamente uno scheletro”, prosegue l’ex corteggiatrice, “Non avevo più gli zigomi, non avevo più niente. Infatti mi dicono che mi sono rifatta gli zigomi ora. Ma no, semplicemente sono ingrassata.” Infine, su chi le ha dato supporto in quel periodo, ha dichiarato: “Mi ha supportata mia madre. Si era accorta del mio colorito che non era sano. In faccia ero gialla, e in più vedeva che c’era una magrezza che non era sana. Sono stata sempre molto magra ma non così. La psicologa ha poi fatto il lavoro più grosso, sono andata in terapia e dopo tre sedute stavo già veramente bene. Ne avevo proprio bisogno“