UeD, Nicola Vivarelli: “Uno sguardo mi fa innamorare”, è polemica su Ig

Nicola Vivarelli è continuamente sulla bocca di tutti perché la scomparsa social di Gemma Galgani ha ancora dell’inspiegabile ed è ovvio che il pubblico di Uomini e Donne non faccia altro che chiedersi cosa stia succedendo fra i due. Comprendiamo che Sirius non voglia parlare in vista dell’inizio della trasmissione di Canale 5, così come immaginiamo che Gemma intenda sfogarsi solo in quello studio che ormai è come casa sua; è anche vero però che in questo rincorrersi di indiscrezioni le polemiche non possano mancare: il pubblico ha seguito la storia di Gemma e Nicola con una certa incredulità e con parecchio sgomento, e quest’assenza improvvisa, dovuta a motivi che nessuno dei due ha spiegato, non fa altro che incendiare gli animi. Anche quando i post pubblicati da Sirius non hanno nulla a che vedere con la Dama degli Over.

Nicola Vivarelli, continuano le accuse dopo Uomini e Donne: l’ex di Gemma Galgani sotto attacco

Cos’è successo oggi? Semplice: Nicola, che ormai ha superato i 100mila follower, ha pubblicato una foto su Instagram molto bella con un commento altrettanto significativo. Peccato che ad accoglierlo sia stata non solo una valanga di commenti positivi ma anche una serie numerosissima di polemiche che proprio non ci fanno ben sperare sul futuro del Cavaliere in trasmissione, o meglio sui messaggi che continueranno a scrivergli dopo che si ripresenterà a Uomini e Donne: c’è chi lo accusa di aver usato Gemma, chi di aver ottenuto visibilità solo prendendosi gioco di una donna molto più adulta, chi invece fa continui riferimenti alla sua situazione sentimentale con la Galgani. Insomma i commenti positivi ci sono – e sono parecchi – ma sono altrettanti quelli negativi.

Gemma Galgani scomparsa dai social, il post di Nicola infiamma il Web: previste polemiche a settembre

Di Gemma intanto si son perse le tracce: i suoi profili social sono inattivi da oltre un mese, e pare che di recente la Dama degli Over si sia voluta rilassare da Ida Platano. C’è chi sostiene di averla vista a Roma e non a Torino ma non abbiamo prove, quindi potrebbero essere solo invenzioni del Web. A prescindere da tutto comunque il pubblico non è affatto felice dell’evoluzione di questa storia e le polemiche settembrine saranno innumerevoli: perché Gemma e Nicola si sono distaccati proprio d’estate quando le telecamere non avrebbero potuto filmare la loro storia? Presto ne sapremo di più.