UeD news, Tina innamorata di Andrew: ma il pubblico lo critica

Uomini e Donne news, Tina Cipollari pronta a sostenere Andrew: il corteggiatore di Mara Fasone non convince il pubblico

A Uomini e Donne Tina Cipollari ammette apertamente di amare già Andrea Dal Corso, detto Andrew. La nota opinionista rivela che anche lei ha degli occhi e, dunque, durante questo percorso non potrà non appoggiare il nuovo corteggiatore di Mara Fasone. Infatti, sin da subito prende le sue difese con la tronista, che chiede ulteriori spiegazioni all’ex tentatore di Temptation Island, e con Giovanni. Quest’ultimo non è felice del fatto che Mara abbia chiamato Andrew a corteggiarla. Questa richiesta non è stata per nulla apprezzata dal corteggiatore. Nel frattempo, la Fasone vuole essere sicura del fatto che Dal Corso sia convinto di volerla conoscere. L’ex tentatore dichiara di essere convinto della scelta che ha fatto, altrimenti non sarebbe seduto in studio. Prima, però, vuole vedere meglio che tipo di ragazza è la Fasone. Ricordiamo che Andrew ha rifiutato di diventare tronista questa estate, in quanto si stava frequentando con Martina Sebastiani, conosciuta a Temptation Island.

La conoscenza con l’ex di Gianpaolo Quarta si è conclusa molto presto e così, sentendosi libero, Andrew ha deciso di scendere le scale per Mara, dopo la richiesta di quest’ultima. Ma mentre a Tina piace molto il suo modo di fare, al pubblico non convince. In particolare, i telespettatori lo trovano abbastanza noioso. Mentre dà le sue spiegazioni a Mara, sono diversi i fan del programma che affermano di sentirsi annoiati. Ma non solo, c’è anche chi lo accusi di far business. A detta di molti, Andrew non sarebbe per nulla interessato alla conoscenza di Mara, bensì al mondo dello spettacolo. Sicuramente il tempo darà le giuste risposte sia alla Fasone che al pubblico.

News Uomini e Donne: Andrew noioso e in studio solo per visibilità?

Intanto, c’è anche chi vede la presenza di Andrew nello studio inutile. In molti sono convinti che ormai Mara sia completamente presa da Giovanni. Ma la presenza dell’ex tentatore ha portato anche altre polemiche. In particolare, il pubblico ha voluto conoscere l’opinione della Sebastiani al riguardo. Martina ha rivelato di aver provato fastidio nel vederlo scendere le scale per Mara. Non solo, la giovane ha anche dichiarato ai fan di non aver visto coinvolgimento con la Fasani. Ma con questo, Martina ha voluto precisare che non pensa assolutamente che Dal Corso sia in studio per visibilità.