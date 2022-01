UeD news, Teresanna regala una scena epica: ecco come asfalta Armando

A Uomini e Donne Teresanna Pugliese conquista, anche questa volta, il pubblico di Canale 5. Nel corso di questa edizione capita spesso che l’ex tronista sia presente in studio a commentare ciò che accade tra i partecipanti dello show, come opinionista. La prima volta è giunta in questo ruolo per commentare il libro di Raffaella Mennoia, nel quale ci sono alcuni dettagli che sembrano riferirsi alla sua esperienza nel programma. Ed ecco che poi la produzione ha deciso di continuare a ospitarla nel corso di alcune registrazioni.

Nella puntata andata in onda oggi Teresanna asfalta Armando Incarnato, ricevendo l’applauso del pubblico, che da casa commenta sui social. Sono diversi i commenti positivi che girano sulla Pugliese e sul suo duro confronto con il cavaliere napoletano. I toni si alzano nel momento in cui lui confessa che c’è stata una certa vicinanza con Gloria, durante una loro uscita. Le sue parole, a detta di molti, sarebbero state davvero indelicate.

Innanzitutto, Teresanna ammette che Armando non le piace proprio. “Te lo dico da napoletana”, dichiara sconvolta da ciò che sta accadendo da quando il cavaliere si è seduto al centro dello studio. Secondo la Pugliese, Incarnato ha “toccato un livello bassissimo” e non c’entra assolutamente niente il fatto che è napoletano, come lui invece fa presente.

“Non era necessario andare nei dettagli”, continua Teresanna, alzando il tono della sua voce. Inizia così un duro confronto tra i due napoletani, abbastanza acceso. Armando si difende e fa presente di essere stato preso in giro da Gloria per un mese e mezzo. Ma la Pugliese resta ferma nella sua posizione e si scalda parecchio.

“Non ti rivolgere con me così ‘per favore Teresa’. Il napoletano va anche bene, però tu così lo stai anche denigrando il napoletano. Non va bene, mi dispiace”

Lo accusa di giudicare una donna, in questo caso Gloria, per le sue azioni e per il suo modo di vivere. Inoltre, gli dà del maleducato quando lui si gira per tornare in una posizione composta. In questo caso, Incarnato precisa di essersi girato per tornare a posto. “Io non uscirei con te manco per chissà cosa”, urla a gran voce Teresanna Pugliese a UeD.

A detta dell’ex tronista Armando sarebbe l’ultimo che potrebbe giudicare qualcun’altro, visto che da diversi anni che si trova all’interno del programma di Maria De Filippi. Invece, lui si dice certo del fatto che, se ancora non ha trovato l’amore in studio, è per le situazioni che creano dame come Gloria.

“Ma stai scherzando? Tu vivi in un mondo tutto tuo. La condizione non determina la situazione”, prosegue poi Teresanna, accusandolo di essere egocentrico. “Ma io sono donna, lasciamelo fare”, risponde la Pugliese quando viene contrattaccata nello stesso modo.

E intanto sul web i telespettatori si schierano a favore dell’ex tronista, mentre Marcello Messina torna ad attaccare Armando.

Io, assolutamente PRO TERESANNA come opinionista, ogni puntata.

Grazie.#uominiedonne — Stefania Fossati/Sarchese (@ViperaStefy) January 14, 2022

Teresanna che ogni volta che va in studio…finisce in tendenza ad ogni puntata di quella registrazione Perché semplicemente lei è LA regina di quel programma ????✨#uominiedonne — Beautiful Trauma (@DreamTeamCB) January 14, 2022

teresanna come opinionista è stata la miglior scelta di maria degli ultimi 10 anni #uominiedonne — a whore for the best man ilgaz kaya (@pinvrdeniz) January 14, 2022

Grazie Teresanna per il tuo ritorno in grande stile a Uomini e Donne. Una certezza sempre! #uominiedonne — Andrea Sanna (@AndreSannaPau) January 14, 2022