UeD news, Sossio e Ursula: procede a gonfie vele la loro storia d’amore

Uomini e Donne news, Sossio e Ursula sempre più innamorati: un’estate d’amore per la coppia del Trono Over

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due si sono conosciuti durante l’ultima stagione andata in onda del Trono Over di Uomini e Donne. Sono state le polemiche che sono nate all’interno dello studio durante la loro conoscenza. Infatti, sia Tina Cipollari che Gianni Sperti non riuscivano a credere al loro amore. I due opinionisti erano convinti del fatto che Sossio e Ursula fossero d’accordo e stessero già insieme fuori dal programma. Per sfruttare la notorietà che riesce a dare la trasmissione, i due avrebbero continuato la loro conoscenza, anche con altre persone, nonostante fossero già una coppia. Questo secondo Tina e Gianni, con cui Sossio e Ursula hanno avuto non poche discussioni. Infatti, nello studio è stato spesso difficile placare gli animi, in quanto i due opinionisti non riuscivano a cambiare idea sul loro conto. I dubbi sono nati soprattutto sull’Aruta, il quale non non è mai stato molto creduto all’interno del programma, poiché da anni non riusciva a trovare mai la donna giusta all’interno del programma.

Pare proprio che Sossio sia finalmente riuscito a trovare la donna della sua vita. L’Aruta e Ursula sembrano fatti proprio per stare insieme. Sebbene si siano più volte scontrati durante la conoscenza nel programma di Maria De Filippi, i due sono riusciti poi a trovare la serenità. In particolare, Ursula si è lasciata andare quando Sossio finalmente le ha concesso l’esclusiva. L’Aruta negli ultimi tempi appariva molto preso dalla dama, tanto che i due attualmente sono una vera e propria coppia. Sui social, non mancano foto che li ritraggono insieme durante questa estate d’amore. In particolare, qualche ora fa, Sossio ha condiviso una foto di Ursula.

Uomini e Donne: Sossio Aruta ha finalmente trovato la donna della sua vita?

“La mia Ursulina”, ha scritto Sossio condividendo una foto di Ursula. Pare, dunque, che tra i due sia nato un grande amore. Sono tanti i video e le foto che condividono sulla loro nuova vita insieme. Nel frattempo, anche un’altra coppia del Trono Over sembra aver confermato al pubblico il loro amore. Stiamo parlando di quella composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno superato una prova difficile a Temptation Island.