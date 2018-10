UeD news, Nino nomina il lavoro di Barbara: lei impazzisce

Uomini e Donne news: Barbara si scaglia contro Nino, dando vita a uno sfogo molto forte

Nuovo scontro nello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over, tra Barbara e Nino. Scendendo nel dettaglio, dopo la sfilata, il cavaliere sembra aver colpito la De Santis, chiamandola maestra. La dama non ha per nulla apprezzato il gesto di Nino. Dopo una discussione molto pacifica, improvvisamente Barbara si è alzata dalla sua sedia ed è corsa ad affrontare il cavaliere, a cui ha chiesto di non nominare più il suo lavoro. L’uomo non si è lasciato accusare dalla dama, con cui ha continuato a discutere. Ed ecco che la situazione è degenerata quando Armando ha chiesto a Barbara se questo è l’esempio che vuole dare ai suoi alunni. A questo punto, la dama pare non ci abbia visto più nulla e, alzando sempre di più il tono della voce, ha dichiarato che il suo lavoro è intoccabile. Dopo di che, ha chiesto al cavaliere che lavoro fa. Armando ha spiegato che è un architetto. La De Santis, furiosa, ha consigliato l’uomo a tornare a lavorare piuttosto che stare in televisione.

Qui ha risposto Gianni Sperti, il quale ha fatto notare che tutti lavorano ma riescono comunque a far parte del programma. Infatti, Armando ha rivelato di avere delle persone che gestiscono il suo lavoro. Ma Barbara non riusciva a trattenersi, tanto che ha continuato a inveire contro Nino e Armando. “Non sai niente del mio lavoro, voi non siete normali”, afferma furiosa Barbara. Il pubblico non ha proprio apprezzato la sfuriata della dama, sebbene già la conoscesse proprio per queste sue reazioni. La De Santis ha più volte chiesto di non nominare il suo lavoro, in quanto non è necessario parlarne in studio.

News Uomini e Donne: Barbara contro Nino e Armando, interviene Gianbattista

Alla discussione si è unito anche Gianbattista, il quale ha preso le difese di Barbara. Il cavaliere è convinto che la sfuriata della dama sia dovuta a una provocazione di Nino. Quest’ultimo si è alzato dalla sedia e ha ricordato il suo primo scontro con la De Santis, durante il quale lei aveva fatto una dichiarazione sulla sua ex. Barbara è apparsa incontenibile, tanto che sui social si sono scagliati contro di lei.