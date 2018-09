Ued news, Nino e Barbara è scontro: una frase della dama insospettisce

Uomini e Donne news: scontro tra Nino Castanotto e Barbara De Santis del Trono Over

L’affermazione fatta da Barbara De Santis a Nino Castanotto a Uomini e Donne ha fatto pensare. Tra i due, entrambi appena rientrati al Trono Over, è nato uno scontro inaspettato. In particolare, il cavaliere ha dichiarato ironicamente che la dama appare come una persona pericolosa. Questa dichiarazione non è stata per nulla apprezzata da Barbara, che dopo un ballo cerca spiegazioni a Nino. Quest’ultimo non sapeva esattamente come rispondere, in quanto la frase è stata detta in modo molto ironico. Ed ecco che a un certo punto, la De Santis rivela che la ex fidanzata di Nino ci ha provato con il suo ex fidanzato. La dama ha preferito non fare nomi, ma ha semplicemente detto che il cavaliere sa a chi si riferisce. L’uomo ha risposto affermando che non è carino parlare di persone che al momento non sono presenti e non possono difendersi. Ma Barbara ha continuato a mantenere la sua posizione, guardando molto male Nino.

Il cavaliere ha ammesso che determinati discorsi non gli interessano. La De Santis ha poi continuato rivelando che questa ex fidanzata avrebbe provato a esserle amica per poi provarci con un suo ex fidanzato. Ora tutti sono curiosi di sapere di chi si tratta. Nessuno dei due ha deciso di fare nomi e Gianni Sperti ha chiesto loro di approfondire. Ma entrambi hanno preferito non dire altro. Una storia che forse in futuro verrà chiarita da uno dei due. Nel frattempo, il pubblico sui social ammette di voler vedere Barbara e Nino frequentersi. Sono in molti i telespettatori che ora hanno intenzione di tenere d’occhio i due.

News Uomini e Donne: la frase di Barbara De Santis insospettisce il pubblico

A chi si riferiva Barbara? Come mai ha così tanto rancore nei confronti di Nino? “La tua ex fidanzata è pericolosa, io in confronto sono un agnellino”, così ha poi continuato la De Santis. Non si sa a chi sia riferito questo discorso, fatto sta che con il ritorno di Barbara questo non è il primo colpo di scena avvenuto al Trono Over. Infatti, sembra proprio che la dama sia pronta a mettersi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.