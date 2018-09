Barbara De Santis ha un debole per Riccardo: Ida comincia a tremare?

Barbara De Santis torna al Trono Over e ammette il suo interesse per Riccardo Guarnieri: futuri scontri con Ida Platano?

Barbara De Santis torna nel Trono Over di Uomini e Donne e già crea scompiglio. Il suo ritorno è sicuramente ben apprezzato dal pubblico di Canale 5, che per anni l’ha sostenuta. Ora non sembra vero, ma dopo qualche anno di assenza si ritrova seduta tra le altre dame del Trono Over. Barbara ha già smosso abbastanza la situazione. È riuscita a scatenare l’ira di Gemma Galgani, ma potrebbe anche aver fatto preoccupare Ida Platano. Infatti, la De Santis ha dichiarato apertamente che lo scorso anno aveva notato Riccardo Guarnieri. La dama non ha, dunque, nascosto il suo eventuale interesse nei confronti del cavaliere. Ma subito dopo ha prontamente affermato che, dopo aver visto alcuni suoi atteggiamenti, ha cambiato idea. Non sappiamo, però, se Barbara voglia approfondire una conoscenza con Riccardo per capire meglio com’è fatto. Questo potrebbe segnare la nascita di un triangolo amoroso all’interno dello studio.

Sia Ida che Barbara hanno un carattere molto acceso. E se le due dovessero contendersi Riccardo cosa accadrebbe? Probabilmente se il Guarnieri dovesse decidere di iniziare una frequentazione con la De Santis, la Platano si farebbe da parte. Ma tra le due dame non mancherebbero comunque gli attacchi e le critiche. Ricordiamo che Ida e Gemma sono molto amiche. Pertanto, la Platano potrebbe avere un motivo in più per combattere contro Barbara, da sempre grande nemica della Galgani. Questa nuova edizione del Trono Over si prospetta ricca di colpi di scena! Il ritorno della De Santis rianimerà sicuramente lo studio e questo il pubblico lo sa. Nel frattempo, a essere contenti di rivedere in studio Barbara sembrano anche Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Barbara De Santis torna a Uomini e Donne e crea già confusione

Gli attuali rapporti tra Riccardo e Ida non sono di certo positivi. Infatti, stando alle anticipazioni i due si sono lasciati e sono tornati così a far parte del programma. Ed ecco che a sconvolgere ancora di più questa coppia potrebbe pensarci proprio Barbara. Infatti, da qualche immagine è possibile già vedere una piccola discussione tra le due dame. Non ci resta che attendere per scoprire quali colpi di scena ci riserverà la De Santis!