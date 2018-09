Ida e Riccardo si sono lasciati definitivamente: Maria li riprende al Trono Over

Ida e Riccardo non stanno più insieme e tornano al Trono Over di Uomini e Donne come Dama e Cavaliere

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Ida e Riccardo del Trono Over di Uomini e Donne. La coppia di Temptation Island è tornata nel programma che li ha fatti conoscere per un ultimo confronto. Un faccia a faccia lungo e doloroso dopo i messaggi tra Riccardo e la tentatrice Stefani, che Ida ha scoperto solo in un secondo momento. Come fa sapere il blog di Isa & Chia, nell’ultima registrazione della trasmissione l’hair stylist di Brescia ha deciso di chiudere definitivamente la storia d’amore con il tarantino.

Ida si è detta stanca della situazione e ha preferito interrompere ogni tipo di rapporto. “Non voglio fare la fidanzata a vita”, ha affermato Ida, che si aspettava qualcosa di più da parte di Riccardo. Soprattutto dopo l’esperienza a Temptation Island, dove sembravano più uniti e complici che mai.

Trono Over Uomini e Donne: tornano Ida e Riccardo

Subito dopo Maria De Filippi ha invitato Riccardo e Ida a tornare al Trono Over come protagonisti. Così Guarnieri si è seduto nel parterre dei Cavalieri mentre la Platano in quello delle Dame. I due sono già pronti a conoscere nuove persone da amare? A quanto pare…