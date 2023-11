UeD news, Maurizio: anche De Filippi è stufa. Così lo inchioda

Nel corso della nuova puntata, Maria non si lascia sfuggire l’occasione per mettere il cavaliere con le spalle al muro

La puntata di Uomini e Donne del 7 novembre 2023 inizia con Maria De Filippi che manda in onda una clip in cui è possibile vedere Maurizio fa sapere a Gemma Galgani, dopo la scorsa registrazione, di essere dispiaciuto per come è finito il loro rapporto. Il cavaliere oggi ammette di capire il rancore provato dalla dama nei suoi confronti e, dunque, per questo motivo va oltre gli attacchi che lei gli rivolge. Gemma, però, non è intenzionata a riappacificarsi con lui. Così si va avanti, con i primi problemi sorti tra Maurizio ed Elena.

La dama è molto arrabbiata per via del bacio che Barbara De Santi ha dato al cavaliere durante la sua sfilata. L’arrivo di Elena in studio genera il caos, in quanto non appena si siede al centro fa il dito medio verso gli opinionisti. Questo manda su tutte le furie Tina Cipollari, che perde la palla al balzo per attaccarla. “Basta! Hai rotto il c**o”, tuona Elena furiosa, scatenando l’ira dell’opinionista. Maria e Gianni Sperti riescono a placare la sua furia e avviene un confronto tra Elena e Barbara.

Quest’ultima dichiara che quel bacio era privo di interesse da parte sua. Semplicemente ha voluto esaudire il desiderio della stessa Elena, che in precedenza aveva dichiarato di voler vedere Maurizio rapportarsi ad altre donne per capire cosa prova davvero. Barbara a UeD accusa la dama di essere giunta oggi in studio in un modo abbastanza aggressivo, soprattutto per come si è rivolta a Tina. Elena si giustifica sottolineando che è una donna del Sud. “Le donne del Sud non dicono parolacce continuamente”, tuona la De Santi.

Maria interrompe tutto facendo sapere a tutti che Maurizio si è pentito di aver mandato via una dama che voleva conoscerlo, nelle scorse puntate. Così la redazione ha deciso di richiamarla. Elena appare perplessa e la grinta che ha mostrato con il suo ingresso in studio sparisce.

“Io ti ho difeso e mi sto prendendo questo. Tu quando Barbara ha esaudito il mio desiderio eri contento, eri felice. Questo è quello che mi preoccupa di più. Il tuo ego quanto è più grande?”

Questa reazione di Elena non convince molto, visto che nelle scorse puntate si era mostrata tranquilla sotto questo punto di vista. Infatti, tutti si erano insospettiti per la sua intenzione di permettere a Maurizio di avere altre conoscenze, sebbene tra loro la frequentazione si fosse fatta importante. A questo punto, De Filippi fa entrare la dama, Alida, che Maurizio aveva mandato a casa nei giorni scorsi. Decide così di iniziare con lei una conoscenza, ma preferisce ballare con Elena.

Dopo il ballo, continuano a piovere critiche per questi due Over. Gianni è convinto che tra loro ci sia stato qualcosa di più di un bacio. “Forse se dipendeva da me ci sarebbe stato”, fa sapere la dama. Successivamente, mentre si parla di altro, Maria si accorge delle lacrime di Elena. Così, decide di parlarle per farla riflettere su come sta andando avanti la sua conoscenza con Maurizio:

“Elena scusa, non sarebbe ora di dire la verità? Ci piangi… Allora il problema non è tanto Barbara, ma penso più la paura di essere stata usata. Dì questo, ovvero che hai paura che lui ti stia usando. Tu credi realmente che capisci se ami una persona se ne conosci altre? Sei già stata innamorata nella vita, penso”

Maria De Filippi a Uomini e Donne mette Maurizio con le spalle al muro

Elena di apre e in lacrime pare voler far capire che prova qualcosa di speciale per lui. Maria appare abbastanza infastidita dal comportamento di Maurizio. In particolare, la conduttrice dimostra il suo fastidio quando il cavaliere felice dichiara di provare dei sentimenti importanti nei confronti di Elena. A questo punto, la padrona di casa si chiede il motivo per cui ha chiesto ad Alida di tornare nel programma per conoscerla.

Il cavaliere spiega di aver capito di provare dei sentimenti per Elena solo con questa registrazione, vedendola arrabbiata. Ma un po’ tutti, compresa De Filippi, gli fanno notare che ha deciso di tenere Alida anche dopo quanto accaduto oggi con Elena:

“La presenza della donna che è arrivata oggi? Però la signora arriva dopo che Elena ha avuto questi toni ed è ancora seduta. Sì, però non è tornata senza richiedertelo, alla redazione bastava rispondere no”

Gianni Sperti è d’accordo pienamente con Maria e chiede a Elena come faccia ad accettare tutto questo. La dama ribadisce che è giusto che Maurizio capisca ciò che prova, per evitare di farla stare male. Intanto, Alida si oppone a tutto questo, mostrandosi alquanto infastidita, in quanto giustamente non vuole assolutamente essere usata per permettere a lui di capire cosa prova per Elena.

Uomini e Donne: Marcello Messina in lacrime

La puntata va avanti con Marcello Messina, che sta conoscendo Jasna. Quest’ultima dichiara che il cavaliere rappresenta per lei l’uomo perfetto in tutto. Marcello non riesce a trattenere le lacrime e ammette di aver avuto da parte della dama il sostegno di cui aveva bisogno nei giorni precedenti, per via di un momento difficile.

“Non pensavo, incrociando le dita, di essere così fortunato subito. È bello perché sorrido in continuazione quando sto con lei. C’è della fisicità. Non so che dire… Jasna è una persona positiva, con tanta energia bella, e in questo momento avevo bisogno di una persona così”

Le lacrime di Marcello emozionano tutti, anche i telespettatori che stanno seguendo la puntata. E i suoi fan non possono essere che felici di questa conoscenza che per lui è iniziata nel migliore dei modi.