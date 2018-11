UeD news: Mario Serpa e Luigi Mastroianni contro Andrea Dal Corso

Uomini e Donne news: Andrea Dal Corso nel mirino, Mario Serpa e Luigi Mastroianni contro il corteggiatore

A Uomini e Donne è davvero forte lo sfogo di Teresa Langella, nei confronti dei suoi corteggiatori, in particolare verso Andrea Dal Corso. L’ex tentatore di Temptation Island viene duramente attaccato dalla tronista, la quale è convinta che sia una persona troppo attaccata ai social. Teresa è sicura del fatto che Andrew sia più legato alla vita mondana. Ed ecco che anche Mario Serpa e Luigi Mastroianni se la prendono con il corteggiatore. Pure loro due sono convinti del fatto che il 31enne sia completamente legato al mondo dello spettacolo. La Langella crede che Andrea voglia prenderla in giro. “Anche io so giocare i sentimenti, ma non lo voglio fare più”, dichiara Teresa in lacrime. Mario dà ragione alla tronista, rivelando di comprenderla. Infatti, l’opinionista leggendo i commenti che Dal Corso lascia ad altre donne, conferma la sua opinione. Serpa dichiara di capire molto bene la reazione della Langella.

Messo con le spalle al muro, Andrew dichiara in studio che commenta le foto di queste ragazze in quanto glielo chiede la sua agenzia. “Siamo in 15 e ci commentiamo a vicenda”, afferma Dal Corso. In questo modo, scatena ancora di più i presenti in studio che non riescono a comprendere le sue dichiarazioni. Interviene così Luigi: “Tu commenti perché la tua agenzia te lo impone?” Il tronista appare visibilmente sconvolto e sconcertato di fronte ad Andrew. Quest’ultimo chiarisce che non viene imposto nulla, ma semplicemente si commentano a vicenda le foto su Instagram. La Langella continua a non accettare questo tipo di situazione, tanto che appare intenzionata a chiudere definitivamente la conoscenza con Andrea. Dalle anticipazioni sappiamo che dopo la puntata il corteggiatore raggiunge Teresa in camerino.

News Uomini e Donne: Teresa Langella duro sfogo in studio

Il pubblico non aveva ancora visto questo lato di Teresa. La tronista appare abbastanza turbata, mentre fa fatica a spiegare ciò che vorrebbe davvero dai suoi corteggiatori. Chiede a Maria De Filippi di farle scendere ragazzi che non abbiano niente a che fare con il mondo dello spettacolo. Secondo la tronista, le persone presenti attualmente in studio per corteggiarla sono troppo interessati alla telecamera.