UeD news, Manuela: scottante avviso su Michele. Parla una fonte

Michele Longobardi a Uomini e Donne, già dalle prime puntate, è spesso messo in discussione. Manuela Carriero ha non pochi dubbi sul suo corteggiatore, che sin da subito ha attirato l’attenzione su di sé con la sua simpatia. Ma il troppo storpia e la tronista inizia a farsi qualche domanda. Intanto, il pubblico è diviso in due e arriva la prima scottante segnalazione. A riportarla è un utente su Instagram, che si è messo in contatto con Amedeo Venza. Questo fan del programma di Maria De Filippi ha esposto così i suoi sospetti:

“Dovresti indagare anche su Michele, corteggiatore di Manuela. Fino al giorno prima della sua entrata a Uomini e Donne si frequentava con una ragazza molto carina che abita a pochi km da lui, ora di punto in bianco è single! Mah”

Se questa segnalazione si rivelasse vera, i conti di certo non tornerebbero. Si parla, infatti, di un giorno prima del suo ingresso nel dating show di Canale 5. Va comunque precisato che non ci sono prove concrete, al momento. Dunque, è un gossip da prendere con le pinze. L’esperto di gossip assicura al pubblico che lo segue che indagherà. Non solo, Venza racconta di essersi già messo in contatto con il corteggiatore della Carriero: “Gli ho già scritto e mi ha risposto facendo il simpatico!”. In effetti, nello studio di Canale 5, Michele si fa notare proprio per la sua ironia, utilizzata anche dei momenti più seri, come accaduto nella puntata di oggi.

Manuela Carriero a UeD ha espresso nuovamente i suoi sospetti su Michele. La tronista l’ha raggiunto nella postazione dei corteggiatori e, tra un sorriso e un altro, ha cercato il chiarimento. Quando Maria le ha chiesto aggiornamenti, Manuela ha ammesso di non aver chiarito del tutto la situazione. A questo punto, la padrona di casa ha fatto sapere che la tronista ha espresso con la redazione i suoi dubbi su una Storia condivisa da Longobardi su Instagram.

Qui il corteggiatore, nei giorni scorsi, ha pubblicato una frase molto romantica di una canzone, che parla di innamoramento. Manuela ha il sospetto che il corteggiatore abbia dedicato a una persona esterna il messaggio. Da questo momento il pubblico si è diviso. Da una parte c’è chi crede, come Tina Cipollari, che Michele abbia condiviso quella canzone senza dedicarla a qualcuno in particolare.

C’è chi, invece, è certo che non sia affatto un caso e che Longobardi nasconda qualcosa. Chiaramente questi solo sospetti, che però potrebbero essere alimentati dalle segnalazioni, come quella appena riportata. Bisogna dire che Michele ha conquistato una gran fetta di telespettatori, da cui viene visto come una persona spontanea e ironica.

Ma c’è sempre quella parte del pubblico che non riesce proprio a farsi conquistare dal corteggiatore, che affronta ogni situazione con delle battute ironiche.