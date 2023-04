Maria De Filippi diventa psicologa a Uomini e Donne per far riappacificare Alessandro e Pamela. E non è l’unica situazione scomoda per la conduttrice durante questa puntata. Si inizia con questi due ex volti del Trono Over, che tornano in studio raccontando di essere in crisi. Le loro motivazioni non convinto i telespettatori. Infatti, la maggior parte del pubblico sui social network crede che la loro sia stata solo una sceneggiata per tornare all’interno della trasmissione. Dietro la rottura ci sono delle incomprensioni legate ad alcune liti, che a detta di questi telespettatori avrebbero potuto tranquillamente chiarire fuori.

Infatti, molti credono che Alessandro e Pamela abbiano raccontato alla redazione della rottura per tornare in studio. Ovviamente questa è solo un’ipotesi fatta da una parte del pubblico. Ma c’è da dire che anche i presenti in studio sono apparsi abbastanza scettici di fronte ai discorsi portati in puntata. Maria De Filippi manda inizialmente in onda un filmato che racchiude tutti i loro momenti vissuti in trasmissione. Tutti credono che siano venuti a raccontare come sta procedendo la storia, in modo sereno, e invece la conduttrice annuncia che si sono lasciati.

Nello studio di UeD entra inizialmente Alessandro, il quale spiega che si trovano su due livelli diversi. Dopo di che, racconta nel dettaglio le difficoltà sorte nella loro relazione. E inizialmente l’ex cavaliere sembra avere ragione, tanto che anche Tina Cipollari lo sostiene.

“Per quanto mi riguarda io sono pronto ad affrontare un rapporto serio e duraturo. Le ho dato del tempo, lei ce l’ha questa idea, ma ci sono alcune cose che ancora non mi hanno convinto. Non riusciamo a capire perché non scatta in lei quella molla che è scattata in me. Io sono cambiato totalmente. Un esempio? Quando lei viene a Napoli, io la vado a prendere, prenoto un ristorante, tutto organizzato… Ma è capitato che quando vado io a Bologna, lei mi dice che non riesce a venirmi a prendere e di prendermi un pullman. Sembrano cavolate, ma sono piccole cose… Sembra che non si impegni in una relazione in cui secondo me queste piccole cose vanno fatte. Ho dovuto mangiare solo, è pure brutto”

In studio entra Pamela, la quale espone un’altra versione dei fatti, ovvero che Alessandro è molto geloso. “Vede cose ovunque”, racconta l’ex dama. La donna ribadisce ciò che aveva detto in passato, cioè che ha una vita lavorativa abbastanza impegnativa, in quanto lavora dalla mattina alla sera. Nelle ore serali lavora in un locale, cosa che ha sempre infastidito Alessandro.

Pamela ci tiene a precisare di aver fatto anche lei tante cose per l’ex cavaliere, ammettendo che quel poco tempo che ha a disposizione lo dedica solo a lui. Alessandro, però, si impunta ed espone altre problematiche nate nella loro relazione, che riguardano a detta sua sincerità e rispetto. Queste cose, secondo il cavaliere, sarebbero mancate.

In particolare, Alessandro ha perso la pazienza quando ha raggiunto Pamela nel locale in cui lavora la sera. Qui un uomo ubriaco si è più volte avvicinato a lei chiedendole dove poterla contattare sui social network. Senza farsi problemi, la dama lascia i suoi contatti a questa persona infastidendo non poco Alessandro. “Vado da lei e mi dice: ‘Pensavo che non ti desse fastidio'”, dichiara l’ex cavaliere.

UeD, De Filippi fa riappacificare la coppia e chiude questa parentesi così

Maria non capisce, a questo punto, cosa ha causato davvero la rottura tra Alessandro e Pamela.

“Mi sembrano scenate di gelosia, ma in realtà non vedo motivo di rottura. Sono litigate, discussioni, che magari in una coppia possono avvenire. Se tu reagisci così a un uomo che si avvicina così… Lo capisco, non ti sei sentito rispettato, ma capisco che dietro questo quello che ti muove è anche un sentimento. Sono litigate che sotto-intendono un sentimento di possesso… Tu vuoi stare con lei o no? Perché lasciarsi? Non capisco”

Alessandro non ci sta e fa presente di essersi esposto per Pamela, restando in Italia e non andando in Spagna per un investimento, affidato poi a una terza persona. Tina Cipollari vorrebbe mettere fine a questo confronto, tanto che ammette di trovare queste motivazioni delle “cavolate”: “Da parte tua è come se avessi trovato un pretesto per squagliartela. Non sono questi i motivi gravi”.

Maria cerca così di chiudere la questione, provando a invogliare Pamela a lasciare andare con le parole in modo da arrivare a un chiarimento. Ma come fa notare Gianni Sperti la situazione potrebbe andarsene per le lunghe, in quanto l’ex dama è molto evasiva e non dà risposte concrete. A questo punto, De Filippi chiede ad Alessandro e Pamela di ballare insieme così potranno chiarire per i fatti loro, in quanto non si arriva una soluzione.

Dopo il ballo, ecco che magicamente il chiarimento arriva e i due appaiono di nuovo sorridenti e felici. I telespettatori si chiedono, dunque, se due persone così adulte avessero davvero bisogno dell’aiuto di Maria per riappacificarsi per delle semplici liti di gelosia.

UeD: altre grane per Maria, Antonio non la convince

Maria si espone su una conoscenza, quella tra Antonio e Gabriella. Sembra che lui sia disposto a conoscere più donne, mentre la dama vorrebbe più serietà. A questo punto, De Filippi rivela il suo pensiero, tentando di far capire a Gabriella che potrebbe ritrovarsi di fronte a una fregatura:

“Ah ti metti alla prova Antonio? Povero! Gabriella se tu sei consapevole del fatto che domani mattina può arrivare Giovanna e quello esce con Giovanna, ma lui ti piace tanto, per l’amor di Dio fallo pure. Ce l’hai davanti. Antonio non ti offendere, è quello che penso”

Maria ironizza ancora, facendo notare che Antonio ha fatto “uno studio scientifico” sulla loro conoscenza. Chiede, a questo punto, con chi balla tra Silvia e Gabriella. Lui sceglie la prima e la conduttrice non appare per nulla sorpresa: “Ci avrei scommesso!”. Nonostante tutto, Maria conclude anche questa parentesi affermando che, a detta sua, l’importante è che la situazione sia chiara per Gabriella.