UeD news, Giuliano e il duro sfogo: “La redazione ti usa, schifo totale”

Uomini e Donne news: Giuliano Giuliani e il duro sfogo contro la redazione, Gemma e Giorgio

Giuliano Giuliani torna a parlare di Uomini e Donne e lo fa con un duro sfogo a Isa e Chia. Il portale di gossip ha riportato un lungo discorso fatto dall’ex cavaliere del Trono Over. Lo storico personaggio della trasmissione si dichiara deluso per essere scomparso così improvvisamente. Ammette di non essere stato cacciato, ma sospeso. Però, per lui non è mai arrivato il ritorno. Tutt’ora sono tanti i telespettatori che continuano a chiedergli quando tornerà a far parte del programma. Ma ovviamente lui non sa che rispondere, visto che non ha più ricevuto alcun invito. Sono tante le polemiche di cui Giuliano è stato un vero protagonista nello studio di Canale 5. La sua simpatia e il suo modo di approcciarsi alle persone ha sin da subito attirato l’attenzione del pubblico, tanto che sarebbe difficile dimenticarlo. Il Giuliani dichiara, inoltre, di aver notato diverse stranezze all’interno del programma. In particolare, ricorda che Antonio Jorio aveva più possibilità di lui a conoscere le dame.

“Trovo che questo sia uno schiaffo allo scopo della trasmissione, il programma deve creare le coppie non personaggi.” Questo è ciò che Giuliano rivela oggi, parlando dell’attuale situazione del programma. In particolare, l’ex cavaliere del Trono Over parla anche di Giorgio Manetti e Gemma Galgani. “Non ho mai visto nulla del genere, uno schifo totale”. Giuliano ammette apertamente di non essere ancora riuscito ad apprezzare nessuno dei due. Il cavaliere fiorentino, che ormai ha lasciato il programma, non gli è mai piaciuto, lo trova troppo arrogante e antipatico. Ma anche per quanto riguarda la Galgani non spende belle parole. Ma ora il Giuliani è contento di vedere Barbara De Santis tornare in scena. “Una donna vera!”, la definisce Giuliano.

News Uomini e Donne: Giorgio Giuliani vuole un’altra opportunità

Giuliano conclude spendendo parole carine per Maria De Filippi, ma arriva anche un’affermazione abbastanza forte: “Ho capito che la redazione ti usa come un pacco.” Una dichiarazione dura nei confronti del programma. L’ex cavaliere avrebe voluto vedere più umanità da parte della trasmissione. In particolare, avrebbe voluto un’altra opportunità, in quanto al momento è ancora single.