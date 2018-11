UeD news, Gemma si scaglia contro Rocco: “Mi ha umiliata, ecco la mia verità”

Uomini e Donne news, Gemma Galgani furiosa con Rocco Fredella: “Mi sento umiliata”

Gemma Galgani a Uomini e Donne ha sbagliato a fidarsi di Rocco Fredella? La dama del Trono Over è delusa e ora lo rivela apertamente attraverso un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Gemma confessa di sentirsi addirittura umiliata dal comportamento di Rocco. Quest’ultimo, ricordiamo, è entrato nel programma proprio per conoscere la Galgani. La frequentazione, però, non si è conclusa nel migliore dei modi. Fredella ha, infatti, deciso di chiudere questa conoscenza e di iniziarne altre. Ora Gemma si sente presa in giro dal cavaliere. Ha pianto molto per lui e ora non ha più intenzione di continuare a spendere altre lacrime. Tornando indietro nel tempo e facendo un giro nei ricordi, la Galgani confessa di aver compreso che in realtà lei non è mai piaciuta a Rocco. Quest’ultimo, qualche tempo fa, le aveva fatto una sorpresa, scrivendo i loro nomi su una collina. In seguito, Gemma ha scoperto che Fredella aveva già fatto questo gesto per un’altra donna.

Proprio a causa di questa scoperta, la Galgani ora si sente una donna umiliata. Avrebbe preferito una scatola di cioccolatini come regalo. È stata accusata dal cavaliere di essere alla ricerca di un uomo con un importante lavoro. Gemma ci tiene a smentire questo punto. La dama torinese ricorda quando uscì dal programma con Remo, che era un semplice boscaiolo. Dunque, la Galgani ammette di non essere mai stata interessata dal lavoro che una persona svolge. Secondo Gemma, Rocco avrebbe approfittato della situazione per emergere nel programma. Pertanto, la dama ora fa un rimprovero a se stessa: “Avrei dovuto percepire subito le sue fughe, ma sono stata ingenua e ho peccato di leggerezza”.

News Uomini e Donne: Gemma Galgani volta pagina con Paolo

Il bacio dato a Mariangela ha deluso ancora di più Gemma. La Galgani proprio da questo gesto di Rocco ha compreso quale fosse realmente il suo vero obbiettivo. La dama ora ha bisogno di serenità e spera di riuscirla a trovare a fianco di Paolo. Quest’ultimo viene descritto dalla dama come una bella persona, tranquilla e rispettosa. Non ci resta che attendere per comprendere come si evolverà questa nuova frequentazione di Gemma.