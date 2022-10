UeD news, Federica Aversano: “Ecco cosa mi ha detto Maria in privato”

Federica Aversano e Lavinia Mauro di Uomini e Donne si svelano in due separate interviste per il nuovo numero di Nuovo Tv. Iniziando con la prima, la tronista ammette di essersi presa una rivincita. Come? Salendo sul Trono del dating show di Maria De Filippi. Federica è stata la ‘non scelta’ di Matteo Ranieri, per cui è rimasta molto delusa. Ora toccherà a lei scegliere. Al momento, però, sta ancora cercando di capire che tipo di uomo potrebbe conquistare davvero il suo cuore. Vorrebbe sicuramente un ragazzo intelligente e deciso, che sappia capirla. Inoltre, questa persona dovrebbe essere in grado di comprendere le sue esigenze da mamma.

Federica Aversano ha un figlio di due anni, Luciano Giuseppe, nato da una sua relazione passata. Ma che consiglio le ha dato Maria De Filippi quando è diventata una tronista? Ecco che l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri svela cosa le ha detto la padrona di casa lontano dalle luci dei riflettori.

“Lei mi ha detto soltanto una cosa: ‘Fai sempre quello che ti senti, senza dare retta a nessuno'”

Detto ciò, Federica si dice consapevole del fatto che a molti risulta antipatica e che viene definita “una rompiscatole”. Perché fa questa impressione la Aversano? Lei è sicura che ciò dipenda dal fatto che le parole e i giudizi degli altri non la toccano più di tanto. Di recente, Tina Cipollari ha ammesso di avere dei dubbi sulla tronista, in una sua nuova intervista per Uomini e Donne Magazine.

“In realtà sono una donna che va capita e di questo ne sono certa. Quando le parole, poi, sanno andare oltre l’apparenza e mi conoscono, mi dicono che sono diversa da come appaio”

Sicuramente “la testardaggine e la simpatia” sono i due dettagli in cui si rivede in suo figlio Luciano. Federica racconta che “è un bambino molto solare, proprio come la sua mamma”. Ma cosa sogna di fare la tronista dopo il programma? Ebbene, la Aversano non desidera un futuro in TV. Infatti, conferma che tornerà a insegnare Economia e Diritto nelle scuole superiori, in quanto è un’insegnante.

È un lavoro che le piace molto e conciliabile con il suo ruolo di mamma. “Poi riprenderò in mano la mia vita di sempre. Il programma è senz’altro un’ottima occasione di crescita personale”, conclude.

Uomini e Donne news: Lavinia Mauro svela la sua tattica in amore

Da tre anni Lavinia Mauro è single e dentro di sé, in questo arco di tempo, si è tenuta tante emozioni che non riusciva a esternare. Vorrebbe incontrare un uomo “molto paziente” che sia capace di sorprenderla. È consapevole di avere un “carattere piuttosto complicato” e ammette che in coppia tende ad annoiarsi facilmente. Quindi ha intenzione di dare filo da torcere ai suoi corteggiatori.

“Immagino di sì, perché tendo a mostrare prima tutti i miei difetti e solo in un secondo momento i miei pregi. Così facendo, se devono scappare lo fanno subito. Questa è la mia tattica in amore”

La tronista Lavinia sente di essere una persona molto esigente e orgogliosa. Ma è anche una persona solare e positiva, che sa ascoltare. Spera grazie al programma di Canale 5 di trovare un ragazzo che riesca “ad aprire con la chiave giusta i cassetti del mio cuore”. La Mauro vorrebbe costruire “un rapporto solido e mettere su famiglia”.