UeD news, Cristina Trono Over: “Dopo Alessio Lo Passo la mia vita è cambiata”

Uomini e Donne news, Cristina Incorvaia del Trono Over: il ricordo della passata esperienza con Alessio Lo Passo

Sapevate che per Cristina Incorvaia del Trono Over questa non è la prima volta che entra nello studio di Uomini e Donne? Ebbene questa non è la sua prima esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi. Nell’anno 2010, la dama scendeva le scale per un incontro al buio con Alessio Lo Passo. Forse qualcuno di voi si ricorderà di Cristina, visto che il percorso di questo tronista è stato uno dei più seguiti del programma. Ma l’esperieza della Incorvaia nel Trono Classico è durata pochissimo. Lei stessa, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, ricorda di aver lasciato lo studio in quanto non le piaceva Alessio. Pare proprio che Lo Passo non fosse l’uomo ideale di Cristina, la quale decise di lasciare proprio per questo motivo il programma. Ma i due hanno continuato comunque a essere amici. Infatti, c’è qualche foto che li ritrae insieme fuori dallo studio. Sembra che tra loro poi sia nata un’amicizia. Proprio questa breve esperienza l’ha portata a vivere un grande cambiamento nella sua vita.

Dopo essere scesa per Alessio, ecco che molti non hanno potuto fare a meno di notarla. Da quel momento, è stata contattata per vari lavori. Fino ad allora ha lavorato come commessa, dopo di che ha dato letteralmente una svolta alla sua vita facendo l’indossatrice e la ballerina. È stata la sua brevissima conoscenza con Lo Passo a regalarle questa grande opportunità. Sono in tanti coloro che ancora oggi notano in Cristina una grande bellezza. Proprio il suo aspetto fisico rappresenta per lei un problema. Molti potrebbero farsi un’impressione sbagliata vedendola la prima volta. Eppure la dama si definisce una persona sensibile e anche ingenua. Proprio questi suoi lati caratteriali l’hanno portata a cedere con Gianluca Scuotto del Trono Over.

News Uomini e Donne: Cristina ancora delusa dal comportamento di Gianluca Scuotto

La sua esperienza al Trono Over sta subendo molti colpi bassi. In particolare, la sua conoscenza con Gianluca è naufragata dopo una notte di passione. A chiudere la frequentazione ci ha pensato proprio la ballerina, la quale non ha apprezzato alcune dichiarazioni del cavaliere. Scendendo nel dettaglio, Gianluca ha confessato di aver pensato a Roberta dopo aver trascorso quella notte di passione con Cristina. Ovviamente la dama non ha potuto accettare ciò e ha deciso di chiudere definitivamente con Scuotto. Quanto accaduto ha fatto arrabbiare non poco la Incorvaia, che rivela di essere ancora oggi delusa e mortificata.