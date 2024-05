UeD news, Cristian Forti vittima di furti: come hanno agito i ladri

Brutta disavventura per Cristian Forti, ex tronista di Uomini e Donne. Mentre il programma di Maria De Filippi è in pausa per l’estate 2024 e tornerà nella prossima stagione televisiva, l’ex volto del Trono Classico racconta ai suoi seguaci su Instagram quanto accaduto nelle scorse ore. Il povero Cristian ha dovuto affrontare una serie di furti e l’ultimo è avvenuto durante il fine settimana appena trascorso.

L’ex tronista romano si trovava insieme a Valentina Pesaresi, la sua scelta nel dating show di Canale 5, quando è avvenuto il fattaccio. Mentre la loro relazione procede a gonfie vele, nelle scorse ore hanno trascorso la serata in un locale. Quando è uscita fuori, la coppia del Trono Classico si è ritrovata di fronte a una spiacevole sorpresa. Lo stesso Cristian, attraverso il suo ufficiale profilo Instagram, ha raccontato del furto avvenuto dentro la sua auto, che si trovava fuori dal locale.

Per l’ex tronista di Uomini e Donne questa è la terza volta che si ritrova ad affrontare una situazione del genere. Mostrando alcune immagini legate al nuovo furto subito, Cristian Forti ha fatto notare ai suoi fan che, ad esempio, è stato portato via il voltante dalla sua auto. L’ex tronista è apparso sconcertato e ha sottolineato che è stato rubato un oggetto dal valore di 150 euro: “Con il volante cosa ci fare? Costerà 150 euro, contenti voi”.

A questo punto, Cristian ha spiegato che è stata forzata la serratura della macchina per aprirla inizialmente davanti, lato guidatore. Pare che i ladri non siano riusciti nel loro intento e così hanno provato a fare lo stesso con il lato passeggero. I malviventi sono poi passati al cofano, rubando ombrello e giacchetta. “Sono senza parole, però dai può capitare”, ha dichiarato amareggiato l’ex tronista. Certo, non ha potuto fare notare ancora che questa è stata la terza volta che si è ritrovato ad affrontare un furto.

“Il volante si cambia, la macchina si ripara ma voi sempre morti di fame e poracci rimanete, per sempre”, ha tuonato Forti. I fan hanno iniziato a porgli delle domande al riguardo e incuriositi gli hanno chiesto come hanno fatto lui e Valentina a tornare a casa. Ad accompagnargli ci hanno pensato alcuni amici di Cristian. Detto ciò, l’ex tronista ha precisato che al momento del furto “c’era tanta gente”, ma “nessuno ha visto niente”.

Il furto sarebbe avvenuto in presenza di altre persone, probabilmente in modo abbastanza silenzioso. Forti ha poi spiegato di non avere l’assicurazione che copre furto e incendio. In quanto non si tratta di un auto nuova, Cristian deve provvedere a pagare per acquistare ciò che è stato rubato.