UeD news, chi sceglie gli outfit dei partecipanti? Dama svela retroscena

Pamela Barretta risponde alle curiosità dei fan e svela quello che accade dietro le quinte prima delle puntate, per quanto riguarda i look

Chi sceglie gli outfit di coloro che prendono parte alle puntate di Uomini e Donne? Questa è la domanda che spesso hanno posto i telespettatori, nel corso degli anni. Una curiosità che nel tempo non si spenta e ora trova delle risposte. A svelare ora cosa accade dietro le quinte del programma di Maria De Filippi ci pensa Pamela Barretta. La dama è tornata qualche settimana fa nel parterre femminile del Trono Over, pronta a trovare l’amore. Probabilmente nessuno dei cavalieri è riuscito ad attirare la sua attenzione, in quanto ormai da qualche puntata è di nuovo assente in studio. Non si sa, comunque, se Pamela tornerà nelle prossime registrazioni.

Intanto, rispondendo alle domande dei fan più curiosi, attraverso il suo profilo Instagram, Pamela rivela cosa succede prima della loro entrata in studio. Scendendo nel dettaglio, un utente le chiede se gli abiti per il programma vengono scelti dai partecipanti oppure no.

“I vestiti sono nostri. Poi lo stilista approva o meno i vestiti che portiamo”

Questo è ciò che svela la Barretta con la funzione delle domande. Dunque, non è la trasmissione a scegliere gli outfit di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori/corteggiatrici. Sono loro stessi a portare da casa i capi che desiderano indossare nel corso della registrazione. Però, prima di apparire di fronte alle telecamere, uno stylist approva oppure no i vari outfit. Sembra, quindi, che i partecipanti debbano portare con loro più capi, così da avere a disposizione altri look nel caso in cui quello proposto non dovesse soddisfare lo stylist.

Il pubblico di Canale 5 conosce Anahi Ricca, la stilista presente da anni nel programma. Ci pensa lei, durante le sfilate, a dare la prima opinione sui look che dame e cavalieri sfoggiano sulla passerella. Non si sia lei ad approvare o meno i capi portati dai partecipanti per prendere parte alle puntate.

La curiosità da parte dei telespettatori era aumentano circa tre anni fa, quando Gemma Galgani approdò in studio con un look firmato da Giulia De Lellis. Infatti, la dama torinese indossò per una delle registrazioni un vestito di Sol Wears Women. Questo abito, però, generò non poche critiche per Gemma, non solo in studio. Tina Cipollari accusò la Galgani di vestire in modo un po’ troppo giovanile e poco consono alla sua età.