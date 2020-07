UeD news, Carlo e Cecilia pronti alla svolta: un imprevisto a Jesolo

Procede a gonfie vele la storia d’amore di Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo dopo la scelta a Uomini e Donne. Sul nuovo numero del Magazine del programma è possibile vedere alcune foto che ritraggono le 36 ore d’amore che la coppia ha trascorso a Jesolo. A fine giugno, l’ex corteggiatrice è salita sulla sua auto e ha raggiunto Milano, per riabbracciare Carlo. Si è trattato del primo ingresso per Cecilia nell’abitazione di Pietropoli, dove ha potuto rivedere la suocera, che aveva già conosciuto durante il suo percorso nel programma. Ad accogliere la Zagarrigo c’era, ovviamente, Carlo con un bel mazzo di fiori. Dopo di che, la coppia si è diretta verso Jesolo, la località balneare solitamente frequentata dal Pietropoli. Il giorno dopo, Cecilia ha poi potuto trascorrere nuovamente del tempo con la mamma di Carlo. L’ex corteggiatrice ammette che per lei è stato tutto particolarmente strano. La sorpresa che la Zagarrigo ha organizzato non ha potuto non rendere felice l’ex tronista. Ed ecco che il Magazine ci fa sapere i progetti che i due innamorati stanno iniziando a pensare per il loro futuro insieme.

Uomini e Donne news, Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo pronti alla convivenza

Dopo la notizia sulla crisi tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, i fan possono essere felici per il grande momento che stanno vivendo Carlo e Cecilia dopo la scelta. Hanno già programmato di rivedersi il prima possibile e per il compleanno dell’ex tronista stanno pensando a un piccolo viaggio in Sardegna. Il Magazine ci fa sapere, inoltre, che Carlo e Cecilia sono pronti a compiere un grande passo: la convivenza. Pare che i due innamorati stiano già pensando di andare a convivere, subito dopo l’estate. Per questa coppia, dunque, non possiamo che essere felici. Sembra proprio che non riescano a stare lontani l’uno dall’altra. Ma tra coccole e baci, a Jesolo hanno dovuto affrontare un piccolo imprevisto!

News Uomini e Donne, Carlo e Cecilia: il particolare imprevisto a Jesolo

Il Magazine racconta i momenti trascorsi da Carlo e Cecilia a Jesolo. Qui è avvenuto un piccolo imprevisto: tornando dal mare la Zagarrigo ha scoperto che la sua auto era stata portata via dal carro-attrezzi. Ad aiutarli ci ha pensato una loro fan, che li ha riconosciuti e ha assistito alla scena. I due innamorati sono stati così accompagni a riprendere la macchina. Nonostante questo particolare imprevisto, la coppia ha continuato a guardare con positività il tutto.