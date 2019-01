UeD news, arriva l’uomo perfetto per Angela: una frase però non piace

Uomini e Donne news, Angela potrebbe aver trovato l’uomo perfetto: un’affermazione di lui non piace

Sembra essere arrivato l’uomo ideale di Angela a Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 30 gennaio. La dama appare abbastanza soddisfatta nel vedere Beniamino entrare in scena per conoscerla. Secondo Gianni Sperti e Tina Cipollari, il cavaliere potrebbe essere la persona perfetta per Angela. Ma i due opinionisti sono sempre convinti del fatto che la donna voglia solo approfittarsi del suo stato economico. Infatti, Beniamino si presenta come una persona benestante. È un ex imprenditore e possiede diverse proprietà. Vive in una villa a Roma da solo ed è vedovo. L’uomo pare possedere tutte le qualità che Angela ha sempre ricercato in un uomo da quando si trova nel programma. Continuano, però, le critiche di Gianni e Tina che non apprezzano il suo modo di fare. Ma ecco che il pubblico sui social fa sapere di avere notato una frase di Beniamino non molto carina nei confronti di coloro che sono nati e vivono in Abbruzzo.

“Vengo dal niente perché ho origini abbruzzesi”, afferma Beniamino mentre racconta ad Angela di essere riuscito a realizzare i suoi sogni sin da giovane. Questa sua affermazione non è per nulla piaciuta al pubblico, che ha subito commentato negativamente: “Perché chi è abbruzzese viene dal niente?” La sua dichiarazione non può di certo non essere notata dai telespettatori, convinti che Angela abbia finalmente raggiunto il suo obbiettivo. Beniamino è vedovo, si è sposato a 17 anni e ha avuto due figli, che ormai hanno la loro vita. L’uomo ha anche quattro nipoti e rivela di aver girato il mondo in questi anni. Ma non solo, il cavaliere ammette di voler ancora viaggiare, cosa che non può che rendere felice Angela.

News Uomini e Donne: Angela inizia una conoscenza con Beniamino, continuano gli attacchi di Gianni e Tina

Sembra proprio che la redazione questa volta abbia centrato l’obbiettivo, permettendo a Beniamino di farsi conoscere. Angela si mostra entusiasta di fronte alla presentazione del cavaliere e si dice disposta a iniziare questa nuova conoscenza. La dama avrà davvero trovato l’uomo che riuscirà a renderla davvero felice? Intanto, Gianni e Tina continuano a essere in disaccordo con Angela, la quale appare stanca dei continui attacchi. I due opinionisti sono convinti che la donna non sia alla ricerca dell’amore, bensì di un uomo che possa permetterle di vivere una vita agiata.