UeD, Michela era già stata in studio: la corte allo storico tronista

Non è la prima volta che la nuova dama del Trono Over vive un’esperienza nel programma di Maria De Filippi: è infatti un’ex corteggiatrice

Michela Russo non è un volto così nuovo nello studio di Uomini e Donne. Lei stessa oggi spiega di aver già preso parte al programma, molti anni fa. In una nuova intervista sul nuovo numero del Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, la nuova dama del Trono Over racconta innanzitutto perché ha deciso di entrare nel famoso parterre. In quest’ultimo periodo, Michela ha deciso di dare una svolta alla sua vita, con una serie di cambiamenti. Ad esempio, ha lasciato l’azienda per cui lavorava da ben dodici anni.

Già da qualche tempo, la sorella di Michela l’ha più volte esortata a prendere parte al dating show di Canale 5, ricevendo sempre un ‘no’ come risposta. Dopo un anno e mezzo dalla fine della sua più recente relazione, la dama napoletana ha deciso finalmente di rimettersi in gioco. In questa fase dell’intervista, ecco che Michela rivela che quello studio lei già lo conosceva. Ben 18 anni fa, la Russo approdava nel programma per conoscere uno storico ex tronista, Diego Conte.

Michela oggi ricorda che all’epoca frequentava l’ultimo anno di liceo e Diego le piaceva “tantissimo”. Ma Conte scelse di iniziare una relazione con quella che oggi è la mamma dei suoi due figli. Adesso la Russo, che ha il doppio degli anni che aveva allora, ammette che questa “è un’esperienza diversa, ma anche bella, piacevole”. Di certo a Michela del Trono Over di UeD non spaventano le telecamere, visto che ha lavorato anche in alcuni studi televisivi come giornalista sportiva. Spesso, però, è impossibile dire in modo chiaro il suo punto di vista in quello studio.

La sua ultima relazione è durante quattro anni e mezzo ed è stata per lei molto importante. Alla fine, però, il sentimento si è spento e per entrambi è stato “doloroso prendere consapevolezza della fine della relazione”. Lei ha fatto così i bagagli ed è tornata a Milano a vivere con una delle sue sorelle. In questo modo, hanno evitato di farsi male a vicenda. L’ex fidanzato di Michela Russo è un calciatore che gioca o ha giocato nella città di Bari. Ma in questa intervista, la dama non svela la sua identità.

La dama racconta che proviene da una famiglia umile e ha dei rapporti splendidi con le sorelle e i genitori. Oggi cerca “un uomo brillante, ambizioso, che ci sappia fare e che sia elegante”. Vuole una persona decisa, che la faccia anche sentire protetta e che non si metta in competizione con lei. Armando Incarnato, il quale si è poi lasciato andare a una feroce lite con Gianni Sperti, aveva accusato la dama napoletana di voler ottenere visibilità.

Per farlo, il cavaliere napoletano ha riportato in studio che è una giornalista sportiva. In realtà, questo non è il lavoro principale di Michela Russo, la quale si occupa soprattutto di moda “e non come giornalista”. Non nega di amare il calcio e di aver approfittato dell’opportunità che anni fa le si è presentata davanti.

E durante gli scontri in studio, Alessio – con cui aveva avviato una conoscenza – ha dichiarato che da parte di Michela ci potrebbe essere un interesse legato ai social network e alla visibilità in generale.

“Onestamente, l’ho trovato inopportuno: avendo fatto televisione è normale che io abbia una certa visibilità, ma le persone che mi seguono lo fanno perché conoscono la mia attività di giornalista sportiva, non perché io sia una sorta di influencer… non penso nemmeno di avere l’età per farlo! Per me i social non sono una vetrina o un luogo dove fare autopromozione: li uso come li usano tante ragazze della mia età”

Infine, ammette che il primo appuntamento ideale per lei sarebbe una cena al ristorante: “E non dico pizzeria non perché sono snob, ma perché sono sempre a dieta e mi concedo la pizza solamente una volta al mese”.

UeD: che fine ha fatto Diego Conte

Michela Russo fu una corteggiatrice di Diego Conte. Ma che fine ha fatto l’ex tronista? Ebbene ha messo su famiglia con la corteggiatrice con cui decise di lasciare il programma di Canale 5, Annalisa Micchetti, nel lontano 2005. Dopo aver superato una profonda crisi, legata al periodo successivo alla loro conoscenza, decisero di vivere una vita lontano dalle luci dei riflettori. L’ultima partecipazione di Conte in TV fu con il reality show La Talpa.

Dopo tale esperienza, l’ex tronista fu beccato con un’altra donna e così iniziò la crisi con l’ex corteggiatrice. I due riuscirono in seguito a ritrovarsi. Annalisa è la sorella della famosa stilista Valentina Micchetti ed è oggi mamma di due bambine, Ginevra e Vittoria, avute appunto con Diego Conte.