UeD: Il messaggio di Klaudia che sembra un avvertimento per Andrea

Uomini e Donne ultime news, Klaudia si lascia andare sui social: il suo messaggio è per Andrea? I fan non hanno dubbi

Con Andrea Zelletta a Uomini e Donne non ci si annoia mai. Il tronista, da quando ha iniziato il suo percorso all’interno del programma, ha regalato tutta una serie di colpi di scena che hanno spesso spiazzato il pubblico da casa. I suoi cambi di rotta improvvisi, le sue dichiarazioni e le stravaganti esterne hanno però messo a dura prova la pazienza delle sue corteggiatrici. Queste ultime non sempre sono riuscite a capire le reali intenzioni di Andrea e, per questo motivo, hanno in più occasioni minacciato di andarsene dalla trasmissione. Le ragazze, inoltre, fuori dagli studi di Uomini e Donne affidano spesso ai social i loro pensieri, condividendo delle frasi che tanto sembrano dire sul loro stato d’animo attuale.

L’ultima ad aver dato libero sfogo alle sue preoccupazioni, poche ore fa, è stata Klaudia. “Esprimete ciò che sentite, non abbiate paura delle conseguenze, perché il tempo non fa sconti a nessuno. Amate, odiate, buttatevi a capofitto in ogni cosa. Le persone sono lo spettacolo più bello del mondo, e non si paga il biglietto”, ha scritto su Instagram stories la ragazza. I telespettatori di Uomini e Donne più attivi sui social non hanno dubbi, le sue parole sono rivolte ad Andrea, e quel suo “Così, giusto per ricordare” scritto alla fine non farebbe altro che confermarlo. Ma è davvero così?

Uomini e Donne: Andrea Zelletta vicino alla scelta?

Se Andrea Zelletta sia già arrivato ad una scelta è ancora presto per dirlo. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine il tronista pugliese ha dichiarato di volersi concentrare solo sulle corteggiatrici rimaste (ovvero Klaudia, Muriel, Giorgia e Natalia) ma di non avere ancora le idee chiare sui suoi sentimenti e di avere dei dubbi su ognuna di loro.