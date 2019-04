Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Andrea: il tronista si svela

Anticipazioni Uomini e Donne, Andrea Zelletta: prime parole sulla scelta

Andrea Zelletta ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne magazine. Il tronista di Taranto ha parlato delle sue quattro corteggiatrici e della conoscenza avviata con ognuna di loro. Arrivato a questo punto del suo percorso all’interno dello studio di Maria De Filippi, il giovane è convinto che la sua scelta ricadrà sicuramente su una tra Klaudia, Muriel, Natalia e Giorgia. Al momento, il diretto interessato non vuole far arrivare nessun’altra ragazza perché crede che si tratterebbe di una sola perdita di tempo per lui e per loro. Nonostante siano molto diverse tra loro, le attuali corteggiatrici di Andrea lo hanno colpito tutte per diversi e svariati motivi.

Pensando al giorno della sua vicinissima scelta, Zelletta non nasconde la paura di ricevere un no. Il tronista ha dichiarato al settimanale di averci messo il cuore in questa avventura e non vorrebbe mai che andasse a finire male. E nonostante il suo percorso sia ormai agli sgoccioli, Andrea ha ancora qualche dubbio su qualche corteggiatrice. Il tronista ha rivelato al magazine di non essere ancora certo al cento per cento dell’interesse che una delle sue ragazze dice di avere nei suoi confronti. Nonostante ciò, non vuole ancora fare nomi ed è convinto che il tempo gli darà tutte le risposte che sta cercando.

Uomini e Donne: Andrea Zelletta pronto ad innamorarsi

Andrea Zelletta ha anche dichiarato di essere sicuro che quando arriverà alla sua scelta lo farà perché innamorato di una delle corteggiatrici. Il tronista è infatti convinto che uscirà dallo studio di Uomini e Donne provando dei fortissimi sentimenti nei confronti della persona che deciderà di scegliere. Già ora il ragazzo svela che qualcosa si sta iniziando a smuovere.