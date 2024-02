UeD Mazzocato e Colloricchio genitori bis: l’assurda coincidenza

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato genitori bis, naturalmente di due bimbi differenti visto che da tempo i due ex volti di Uomini e Donne non stanno più insieme. Una coincidenza che ha, piacevolmente, dell’assurdo: entrambi hanno accolto i loro rispettivi secondi figli nel medesimo giorno, vale a dire giovedì 1 febbraio. Entrambi, con i partener, hanno annunciato i lieti eventi attraverso dei post pubblicati sui loro profili Instagram.

Uomini e Donne, Fabio Colloricchio papà bis

Colloricchio, che da tempo condivide una relazione sentimentale con la modella spagnola Violeta Mangrignan, ha pubblicato un album con una serie di foto pre e post parto, rendendo noto che nelle scorse ore è nata la sua seconda figlia. Molto particolare il nome scelto, vale a dire Gia Colloricchio Mangrinan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Violeta Mangriñan (@violeta)

L’ex tronista di UeD e la compagna avevano confidato pubblicamente che c’era in corso la seconda gravidanza lo scorso 19 luglio, a distanza di un anno dalla nascita della piccola Gala.

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato è mamma bis: annuncio

Come detto, curiosa coincidenza, l’1 febbraio è diventata mamma bis anche Nicole Mazzocato che con Colloricchio ha vissuto una love story sbocciata nel dating show di Maria De Filippi. La coppia fu parecchio seguita all’epoca. Visse momenti di alti e bassi. Quindi la decisione di dirsi addio in modo definitivo. Ognuno per la propria strada.

Colloricchio ha poi conosciuto Violeta mentre Nicole ha allacciato una relazione sentimentale con il calciatore Armando Anastasio. Una love story che dura da circa tre anni e che nell’agosto 2022 è stata coronata con l’arrivo del primogenito, il piccolo Paolo. L’1 febbraio 2024 ecco la venuta alla luce di Davide.

“Siamo tanto felici. Benvenuto Davidino del nostro cuore, sei bellissimo e ti amiamo già tanto”. Così la Mazzocato sul suo profilo Instagram a corredo di una serie di scatti in cui si vedono il bebè appena nato e il compagno Anastasio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICOLE (@nicolemazzocato)

Per la coppia è un momento d’oro. Pochi mesi fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver annunciato la seconda gravidanza, ha anche fatto sapere che convolerà a nozze con il calciatore. Non resta che dire: viva gli sposi!