UeD Matteo Ranieri “sta da mesi con Fabiola, non voleva dirlo”

Il gossip non dorme mai in quei di Uomini e Donne. L’ultima chicca proveniente dall’universo ‘mariano’ riguarda l’ex tronista Matteo Ranieri, che prima di farsi fare la corte a sua volta è stato un corteggiatore. La prima volta si presentò negli studi del dating show di Canale Cinque per fare colpo su Sophie Codegoni. I due vissero una breve love story. Terminata questa, eccolo sul trono assieme all’amico Luca Salatino. Scelse Valeria Cardone ma la relazione è durata poco a telecamere spente. Della vita privata di Ranieri non si è poi saputo granché fino alle scorse ore quando l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una soffiata in cui le è stato assicurato che l’aitante giovanotto a oggi farebbe coppia con una donna di nome Fabiola.

Marzano ha anche postato uno scatto di tale Fabiola. In molti hanno notato come la giovane ricordi esteticamente Valeria Cardone. Sempre secondo le indiscrezioni, abiterebbe in provincia di Savona e di recente avrebbe ricevuto la visita di Ranieri con il quale avrebbe trascorso intere giornate. “Lui ieri era da lei! Sempre insieme…”, ha sussurrato la gola profonda in contatto con l’esperta di gossip campana. Ma c’è dell’altro: sempre secondo quanto appreso dalla Marzano, la conoscenza tra Matteo Ranieri e Fabiola non sarebbe questione recentissima. I due sembra che si vedano addirittura dallo scorso anno.

Quando una persona ha sostenuto, parlando sempre con la Marzano, che l’ex tronista di UeD (ammesso e non concesso che si sia fidanzato veramente con Fabiola) ha continuato in questi mesi a dichiararsi single soltanto per fare hype, la gossippara ha così replicato: “Infatti lui non voleva che noi lo dicessimo. Vi ho detto tutto”.

Uomini e Donne, i percorsi dimenticabili di Matteo Ranieri

Sia nel ruolo di tronista, sia in quello di corteggiatore, Matteo Ranieri è stato protagonista di percorsi dimenticabili a Uomini e Donne. Come poc’anzi accennato, fu scelto da Sophie Codegoni. Il tempo di qualche intervista e un paio di ospitate tv e poi ciaone e arrivederci. Coppia scoppiata. Pure con Valeria Cardone si è verificata una simile dinamica: una volta finito il cammino nel dating show, la love story è naufragata in tempi record, sciogliendosi come neve al sole.