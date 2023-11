UeD, “inciucio tra Matteo Ranieri e dama over”: scoppia il gossip

Matteo Ranieri, conosciuto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, è stato avvistato in dolce compagnia. A Deianira Marzano è arrivata una segnalazione da parte di un utente. L’ex tronista sarebbe stato beccato con una dama del trono over.

Secondo la testimonianza riportata, i due erano in atteggiamenti molto intimi. Nel messaggio pubblicato dall’influencer, Ranieri era abbracciato a questa donna, di cui ancora non si conosce l’identità. Ma secondo quanto riportato “erano molto carini“.

“Deia ho scritto anche ad Amedeo e a te. Non so se ti ha detto qualcosa sull’argomento, ma due giorni fa passeggiavo e mi sono proprio passati davanti Matteo Ranieri con una dama. Hai capito chi? Quella degli over, abbracciati e si sono anche dati un bacetto, lui sul collo di lei mentre passeggiavano, comunque erano carini. Volevo scattare una foto ma impossibile, mi avrebbero sgamata!!“

Matteo a Uomini e Donne

Il ragazzo è conosciuto al pubblico per essere stato un corteggiatore di Sophie Codegoni. Alla fine fu lui la sua scelta, ma la relazione durò solamente 5 mesi, poco dopo si lasciarono per incompatibilità caratteriali.

Poi Ranieri è tornato in veste di tronista all’interno del programma. Qui ha scelto tra due ragazze: Federica Aversano e Valeria Cardone. Matteo, dopo un lungo periodo di conoscenza con la prima, ha scelto la seconda. Anche in questo caso, però, la storia è durata qualche mese. A dare l’annuncio della rottura è stata la ragazza ed ha spiegato che non è stata una decisione facile. Poco dopo la conferma è arrivata dall’ex tronista che ha rivelato che avrebbe desiderato un altro epilogo, ma purtroppo la storia non è funzionata. Ranieri infatti non era abbastanza innamorato per proseguire.

Qualche tempo dopo Federica è salita sul trono, abbandonato successivamente perché non era interessata da nessun corteggiatore. Matteo si è sempre chiesto come sarebbe potuta andare con l’Aversano, ma dopo quell’esperienza non l’ha più chiamata.

Il periodo buio

A maggio scorso Ranieri ha raccontato di aver passato dei mesi molto difficili. Un periodo buio che ha superato grazie alla psicoterapia. Questa situazione di malessere è durata da agosto 2022 a febbraio 2023.

L’ex tronista ha anche rivelato di voler cambiare la propria vita professionale. L’obiettivo è dunque quello di lasciare il lavoro in fabbrica per iniziare una nuova vita a Milano.

Recentemente Matteo si è dichiarato single, ma magari la sua situazione sentimentale è cambiata con la conoscenza di questa misteriosa dama over.