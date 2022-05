UeD Matteo Ranieri e Valeria Cardone, è già crisi? Sospetti e retroscena

By

Il tronista 29enne e la sua scelta stanno ancora insieme o no? Ecco cosa non convince e la risposta della 25enne ai gossip

Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono in crisi? Sono molti i segnali che fanno pensare ad una rottura temporanea o definitiva tra l’ex tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne. Anzi, secondo gli ultimi gossip, alimentati dall’opinionista Deianira Marzano, i due adesso starebbero insieme praticamente per finta, per lavoro. Ecco perché le malelingue hanno insinuato tutto ciò.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone appaiono sempre più distanti. L’ex tronista e corteggiatore 29enne scelta di Sophie Codegoni e la corteggiatrice 25enne da tempo non pubblicano più foto insieme sui social. Ciò è stato notato dai fan della coppia e dagli esperti di gossip, che si chiedono il motivo. D’altronde i due sono soliti condividere praticamente ogni dettaglio delle loro vite. Per questo la mancanza di foto insieme sui loro feed è alquanto anomala.

Deianira Marzano, opinionista ed esperta di gossip, nel pomeriggio del 15 maggio 2022 ha addirittura parlato di “coppia fantasma”. Poco dopo la diffusione massiccia di voci riguardo ad una loro possibile crisi la Cardone si è affrettata a pubblicare una foto nelle storie Instagram che ha tutto il sapore di essere un modo per metterle a tacere. Lo scatto, dove campeggia la scritta “Mi manchi”, la ritrae intenta a baciare il suo fidanzato. Coincidenza o no?

Fatto sta che i più attenti hanno fatto notare che si tratta di una foto non nuova ma risalente a tempo fa. Ciò non fa che rafforzare i sospetti. Poco dopo la 25enne ha lasciato un box domande ai suoi followers, invitandoli a chiederle qualunque cosa desiderano. Ovviamente, una delle domande a lei poste ha avuto come oggetto proprio le voci sulla vera o presunta crisi con Ranieri. Così l’ex corteggiatrice ha avuto modo di dare la sua versione sulla faccenda.

Valeria Cardone ha smentito categoricamente tutto, dicendo di non essere toccata dalle malelingue. La 25enne ha comunque voluto precisare che la storia tra lei e l’ex tronista va a gonfie vele. Matteo e Valeria, nonostante la distanza tra Genova e Casoria, le loro rispettive città, riescono a vedersi praticamente ogni fine settimana, almeno a quanto dice l’ex corteggiatrice. A quanto pare quindi la loro love story, sbocciata un mese fa, continua eccome. Sarà vero o è solo un modo per zittire i gossip? Staremo a vedere.

Matteo e Valeria si sono innamorati a Uomini e Donne dopo poche esterne. I due sono stati protagonisti di un vero e proprio colpo di fulmine. Ranieri ha spiegato che si tratta di un sentimento maturo, completamente diverso da quello provato per Sophie Codegoni, con la quale è stato legato per sole tre settimane.