UeD, Massimiliano e Vanessa dopo la scelta: arriva la prima dedica, ma…

Massimiliano e Vanessa dopo la scelta a Uomini e Donne sono tornati sui social. In realtà al momento lo ha fatto solo l’ex corteggiatrice, pubblicando la prima dedica al suo nuovo fidanzato. Sui profili ufficiali del programma invece è arrivato il primo selfie di coppia, in cui Vanessa si stringe a Massimiliano e lo guarda con occhi innamorati. L’ex tronista invece non è ancora tornato su Instagram, sebbene siano trascorse ore dalla messa in onda della puntata della scelta. Di solito i partecipanti al programma non tardano molto nel farsi vivi con i fan, ma nulla vieta che Massimiliano possa parlare più tardi. O nei prossimi giorni.

Al contrario, Vanessa Spoto su Instagram ha già parlato ai fan. Lo ha fatto condividendo la foto della scelta di Massimiliano e scrivendo una dolce dedica. Ha riportato le frasi di una canzone e non di una a caso. Vanessa ha scritto alcune parole prese dalla canzone della scelta, Amarsi è un miracolo di Alberto Urso. Dopo il breve pezzo ha aggiunto: “L’inizio di tutto”. Ha taggato Massimiliano e anche il profilo di Uomini e Donne, approfittando per ringraziare ancora una volta il programma.

C’è qualcosa che non quadra, ma anche questa potrebbe essere una coincidenza. Non il ritardo di Massimiliano Mollicone su Instagram, neanche qualcosa che non va nella dedica di Vanessa. No, non si sono neanche già lasciati. Molto più semplicemente i fan della nuova coppia di Uomini e Donne potrebbero essere rimasti delusi dal fatto che non è stato pubblicato su Witty Tv il video di Massimiliano e Vanessa dopo la scelta. Un appuntamento che non salta mai, le telecamere seguono da sempre i protagonisti dopo le poltrone rosse per raccogliere le prime sensazioni.

Di solito il video in questione arriva quasi subito dopo la puntata in onda. A distanza di tre ore dalla scelta, però, su Witty non c’è il video dedicato alla nuova coppia. Quello di Samantha e Alessio è stato puntuale, così come anche la loro sorpresa dopo la puntata. Il motivo dietro questo ritardo, però, potrebbe essere tecnico: il video dopo la scelta di Massimiliano e Vanessa potrebbe arrivare nelle prossime ore! O chissà, per loro la redazione aveva in serbo altro e andrà in onda direttamente su Canale 5…