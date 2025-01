UeD, Martina parla post puntata: retroscena e replica alle accuse

Martina De Ioannon parla con la redazione dopo la puntata di oggi di Uomini e Donne. La tronista sta intrattenendo il pubblico e anche i presenti in studio con il suo Trono. I telespettatori affezionati al programma di Maria De Filippi sono interessati a questo percorso e sono abbastanza divisi. Infatti, spesso, è difficile dire con certezza chi sceglierà Martina. In alcune situazioni si può pensa che la scelta ricadrà su Ciro e in altre su Gianmarco. Di sicuro, la De Ioannon è presa da entrambi. Uno dei due, però, è riuscito a farle provare dei sentimenti, tanto che lunedì farà la sua scelta.

In attesa di scoprire chi uscirà insieme a lei dal programma, dopo la puntata di oggi, Martina ha parlato con la redazione, ribadendo inizialmente che aveva la possibilità di fare due esterne. Dopo aver raggiunto Ciro a Torre Annunziata e aver chiarito con lui, la De Ioannon ha preferito non vedere Gianmarco. Ma prima di spiegare il motivo per cui ha preso questa decisione, la tronista è scesa nel dettaglio sul suo chiarimento con il primo:

“Ho visto spiragli di luce, perché comunque ci guardavamo in un modo che mi ha fatto capire che era solo molto arrabbiato. Infatti, oggi in puntata c’era e ne sono rimasta contenta”

Detto ciò, la De Ioannon ha spiegato nel dettaglio il motivo per cui ha deciso di non fare l’esterna con Gianmarco, come fatto anche in puntata:

“Con lui non ho fatto l’esterna perché mi sto iniziando a legare a loro e non riesco ad andare in esterna in leggerezza, dovendo omettere cosa ho fatto con l’altra persona. Preferisco non vederlo, ma mandargli un messaggio per dirgli che non è che non avevo voglia di vederlo, ma che non mi sentivo me stessa. Lui l’ha presa a male”

Prima di parlare della scelta a UeD e di come verrà fatta, Martina ha parlato dei due corteggiatori e, ancora una volta, si percepisce in entrambi i casi un forte interesse. I fan di Ciro e Gianmarco fanno sempre delle interpretazioni dei suoi atteggiamenti e anche di ogni singola parola. Ogni volta, il pensiero cambia e la tronista riesce a tenere tutti sulle spine. Questo fino a lunedì, quando farà la sua scelta e le anticipazioni sveleranno al pubblico il finale di questo Trono che ha appassionato anche Maria De Filippi.

La De Ioannon, nel dopo puntata, ha spiegato di aver deciso di fare questo percorso con la volontà di trovare una persona che la faccia stare bene e che le faccia provare dei sentimenti. Va precisato che queste sue parole possono far capire qualcosa in più ai fan sulla sua scelta, ma risalgono a qualche settimana fa, ancora prima che prendesse la decisione di scegliere. Pertanto, la tronista si può dire che oggi prova dei sentimenti forti verso uno dei corteggiatori.

Infatti, afferma decisa: “Dal momento che inizierò a provarli saranno ovviamente detti”. Facendo questo discorso, Martina ha replicato alle parole di Gianmarco, il quale ha anticipato che se fosse la sua scelta potrebbe dirle di no: “Se il loro pensiero è il no, sarebbero incoerenti. Non stai tutti questi mesi a corteggiare una persona e poi dici di no”. Di sicuro, c’è qualcosa che per Martina è sempre stato chiaro:

“Ovviamente, sono ancora molto altalenante. Loro hanno più volte detto ‘tu hai una scelta difficile e una facile’… determinate cose sono già chiare: una persona è più adulta e una è meno adulta, questo è chiaro. Comunque tanto i sentimenti non sono determinati dall’età. Non ti fai più domande, ci vuoi stare insieme, però fondamentalmente anche la persona adulta può deluderti”

Non resta ora che attendere la scelta di Martina per scoprire chi le sta facendo battere il cuore tra Ciro e Gianmarco.