UeD Martina Luchena: il rapporto con Cecilia. Jeremias? “Ecco la verità”

UeD Martina Luchena, confidenze inedite: cosa è davvero accaduto con Jeremias, il rapporto con Cecilia e le parole su Maria De Filippi

Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed oggi brillante influencer, si è confidata a ‘Chi sta a casa’, raccontando come sta passando la quarantena e facendo chiarezza su alcune dinamiche gossippare del recente passato che l’hanno vista protagonista. In particolare, spiegando quali siano realmente i rapporti con Jeremias Rodriguez. Sul fratello di Belen e la Luchena la cronaca rosa, nei mesi scorsi, ha infatti ricamato non poco, sussurrando di una liaison. La torinese, inoltre, ha parlato del legame con Cecilia Rodriguez e di Maria De Filippi. Nella fattispecie del suo percorso nella trasmissione di Canale 5. Trasmissione che le ha fatto spiccare il volo nel mondo del web.

Come sta Martina? Dove sta passando la quarantena? “Sto passando il mio tempo con la famiglia. Non mi sono mai annoiata, cerco di allenarmi così come nella normalità. Ho diversi lavori da fare e sto studiando”. La Luchena risponde una volta per tutte anche al gossip: “Io ho conosciuto Cecilia Rodriguez ed è una delle persone più piacevoli che io abbia incontrato in questo percorso. Non ci vediamo sempre, ma quando ci vediamo è come se ci fossimo viste il giorno prima. Siamo caratterialmente simili, ci siamo trovate […] Con Jeremias ci sono stati un po’ di pettegolezzi, vedendoci uscire nella stessa compagnia, con Cecilia; è un bravissimo ragazzo, gli voglio bene, ma siamo amici. Single”. Dunque tanto rumore per nulla. Si passa al capitolo Uomini e Donne…

UeD, Martina: “Maria nei suoi programmi da una grande possibilità a noi giovani. L’importante è poi riuscire a coglierla

Martina ricorda come nel salotto orchestrato da Maria De Filippi ci sia finita “per caso”, venendo iscritta segretamente dalla madre. Motivo? “Ero in crisi con il mio ex ragazzo e lei, stufa di vedermi così, mi ha iscritta”. Infine miele per la moglie di Maurizio Costanzo: “Maria nei suoi programmi da una grande possibilità a noi giovani. L’importante è poi riuscire a coglierla e a dare. Io ho trasformato la mia grande passione nel lavoro, nel mio stile di vita.”