UeD Martina e Ciro, 1° post di coppia ‘indigesto’: retorica e reazioni

Quasi tre milioni di appassionati innanzi alla tv, per la precisione 2.811.000, e il 26.4% di share: sono i numeri record della puntata di Uomini e Donne in cui è stata mandata in onda la scelta della tronista Martina De Ioannon che si è ritrovata a dover decidere tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. A spuntarla è stato il primo. Il secondo ha comunque ottenuto qualcosa, vale a dire il trono: Maria De Filippi gli ha infatti proposto di essere corteggiato. L’offerta è stata accettata dal giovane in un amen, figurarsi. Nel frattempo Ciro e Martina hanno voluto ‘sfamare’ un po’ i fan, confezionando un retorico e mellifluo post di coppia.

Come prima mossa social dopo la scelta, i due piccioncini si sono subito giocati la carta ‘indigesta‘ del romanticismo. “Cerchiamo qualcuno con cui invecchiare insieme mentre il segreto è trovare qualcuno con cui restare bambini…Rischiate e siate felici”, hanno scritto, a corredo delle foto della scelta, l’ex tronista e il neo fidanzato. Roba da Baci Perugina che, però, tanto piace ai fan del dating show di Canale 5. Rischio, felicità, restare bambini etc etc… Parole retoriche che si spera per i due possano essere riempite a breve da concretezza. Altrimenti, come capita quasi sempre per le coppie sbocciate a UeD, l’idillio dura giusto qualche settimana, il tempo di qualche ospitata tv e qualche intervista.

Al di là dell’effetto deja vu nel leggere il post zuccheroso (quasi tutti quando escono dalla trasmissione si lanciano in spericolate promesse difficili da mantenere), c’è da rimarcare che il trono di Martina è stato molto interessante. Senza dubbio uno dei più riusciti delle ultime stagioni. Alla fine De Ioannon ha spinto il suo cuore verso Ciro e non verso Gianmarco, dinamica in bilico fino all’ultimo atto del percorso.

Nel frattempo, coloro che hanno seguito attentamente l’avventura dell’ex volto di Temptation Island si sono divisi, almeno a giudicare da svariate reazioni social. Da un lato c’è chi ha sostenuto che Ciro è stata la scelta giusta, dall’altro chi ha pronosticato una dinamica che avrebbe del clamoroso. Quale? Che Martina e Solimeno si lasceranno a breve e lei finirà a corteggiare Gianmarco. A UeD negli anni se ne sono viste di tutte, impossibile is nothing!