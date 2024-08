UeD, Mario Serpa torna a pungere Claudio Sona: che imbarazzo!

A distanza di anni, Mario Serpa torna a parlare di Claudio Sona. Ma, si procedi con ordine. Era il 2016 quando Claudio Sona fece storia diventando il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne. Dopo mesi di percorso, il veronese decise di uscire dal programma con il corteggiatore Mario Serpa, il quale aveva attirato in maniera particolare l’attenzione del pubblico per il suo carattere frizzantino. La storia d’amore fece appassionare milioni di spettatori, tanto da arrivare alla creazione di un fanclub dedicato alla coppia, rinominati i “Clario“.

Dopo pochi mesi, però, la favola si spezzò. L’ex di Claudio, Juan Fran Sierra, rivelò di aver continuato a vederlo durante tutta la durata del trono, portando alla fine della relazione con Mario. Inizialmente, Serpa non reagì molto male, non nascondendo tutta la sua delusione contro l’ex tronista. Successivamente, il veronese smentì le accuse e, dopo qualche tempo, i due tornarono insieme.

Ma, anche questa volta, le cose non funzionarono e la coppia giunse ad una rottura definitiva nel 2018. Anche questa volta, Mario non risparmiò l’ex fidanzato e volarono accuse e frecciatine. Ad ogni modo, entrambi sono poi andati avanti: Serpa si è allontanato dal mondo dello spettacolo e vive a New York, mentre Claudio è legato da alcuni anni a Nick Cornia. Tuttavia, a distanza di tanti anni, pare che l’ex corteggiatore riservi ancora del rancore per Sona.

Dalla fine della storia con Claudio, non si sa molto della vita privata di Mario. Alcune ore fa, però, ha pubblicato un video su TikTok con scritto: “Sono felice perché ho appena finito di tr*mbare”. Successivamente, nei commenti, ha rivelato che si trattava di una persona che lavora in banca, ma che era stata solo una “toccata e fuga”.

Poco dopo, l’ex opinionista ha condiviso alcuni dettagli sulle visualizzazioni del video, rivelando il numero di persone che lo hanno guardato e le località da cui provengono. Da lì, si è visto che il 96,5% degli utenti provengono dall’Italia, mentre lo 0,1% dall’Albania. E chi si trova in Albania in questo momento? Proprio Claudio Sona, insieme al fidanzato Nick Cornia. A tal proposito, quindi, Serpa ha scritto: “Il mio ex sta facendo le vacanze in Albania col suo fidanzato”.

Dunque, Mario ha insinuato che il suo ex continui a guardare i suoi profili social e a seguire le sue mosse. Il video ha subito fatto il giro del web e in tanti sono rimasti stupiti da questa nuova frecciatina dell’ex corteggiatore. A detta di molti, infatti, è abbastanza imbarazzante che a distanza di così tanti anni Serpa continui con questi giochetti e guerre social. Ad ogni modo, per ora, Claudio non ha ancora risposto alla provocazione del suo ex fidanzato.