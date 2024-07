Claudio Sona, classifica coppie UeD: “Io e Mario? Ultimi”, che gelo!

Sta diventando sempre più virale su TikTok un flirto nel quale si chiede agli utenti di fare una classifica delle coppie uscite dal famoso dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Addirittura, molti degli ex protagonisti del programma hanno deciso di fare questo gioco, chi per divertirsi, chi, molto più probabilmente, per richiamare un po’ l’attenzione. La prima a provare il trend è stata Chiara Rabbi che, dopo aver posizionato lei e Davide Donadei per ultimi, ha iniziato un botta e risposta pubblico proprio con l’ex fidanzato. L’ex tronista, infatti, ha prontamente risposto, invece, mettendosi per primo e definendo la loro coppia “bellissima”.

Ieri, 3 luglio, è stato poi il turno di Nilufar Addati. A seguito delle ultime voci di riavvicinamento, Nilufar ha invece messo lei e Giordano Mazzocchi al primo posto, mandando il tilt tutte le fan dei “Gilufar“. Come se non bastasse, Giordano ha poi lasciato un commento, scrivendo “scontato“, con tanto di cuoricini rossi. Ebbene, oggi ha deciso di partecipare al trend Claudio Sona, il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne. Il veronese ha condiviso un TikTok in cui fa una classifica della varie coppie di UeD, tra cui anche la sua con Mario Serpa.

Era il 2016 quando Claudio Sona salì sul trono, scegliendo dopo qualche mese di uscire dal programma con il corteggiatore Mario Serpa. I due fecero impazzire il pubblico, tanto che si formò un enorme fandom per la coppia, rinominata i “Clario“. Dopo poco, però, la loro storia giunse al termine. Questo perché l’ex fidanzato di Claudio, Juan Fran Sierra, lo accusò di aver continuato a frequentarlo durante tutta la durata del trono. Successivamente, Mario e Sona tornarono insieme, per poi lasciarsi un’ultima volta e in termini decisamente non amichevoli.

Da allora, i due hanno totalmente perso i contatti: Claudio è ormai legato da diversi anni a Nick Corina, mentre Mario si è totalmente allontanato dal mondo dello spettacolo. Dopo sei anni, però, Sona è tornato a far riferimento alla storia con l’ex fidanzato, ma non in modo positivo. Mentre provava il trend sulle coppie di Uomini e Donne, infatti, ha messo lui e Mario all’ultimo posto, limitandosi ad aggiungere una risata imbarazzata. Il video, ovviamente, non è passato inosservato e ha subito fatto il giro del web.