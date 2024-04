UeD, Mario: la nuova corteggiatrice è l’ex di Manuel Bortuzzo

Tra i cavalieri più gettonati di questa stagione di Uomini e Donne, c’è sicuramente Mario Verona. Inizialmente, si era proposto per Asmaa Fares, che, però, l’ha rifiutato a causa della differenza d’età. Mario ha poi chiesto di rimanere comunque nel parterre nel Trono Over, così da poter aver modo di conoscere altre dame come Roberta Di Padua e Cristina Tenuta. Sono molte, inoltre, le ragazze che sono scese per corteggiarlo. Al momento, Mario sta uscendo con due donne: Milena e Ilenia. Quest’ultima dama non è passata inosservata al pubblico a casa. Il motivo? Ilenia è molto vicina ad un volto noto del mondo dello spettacolo, ovvero Manuel Bortuzzo.

Chi è Ilenia Caccavale, la nuova dama di Uomini e Donne

Ilenia Caccavale è arrivata a recentemente a Uomini e Donne per corteggiare Mario Verona, che ha deciso di tenerla nel programma e iniziare a frequentarla. Nella puntata del dating show andata in onda oggi, martedì 16 aprile, è stato svelato che tra i due è già scattato il primo bacio. Ma, chi è esattamente Ilenia? La dama ha 31 anni e vive a Roma, dove ha un ristorante. Inoltre, ha due figli avuti da una precedente relazione. Ma, non è finita qui. La nuova corteggiatrice di Mario Verona è una grande amica del nuotatore ed ex vippone, Manuel Bortuzzo.

Da diversi anni, Manuel e Ilenia sono vicini di casa. Nella Casa del Grande Fratello Vip, Bortuzzo aveva parlato dell’amicizia con la donna, confessando che, se non avesse avuto figli, forse sarebbe potuto nascere qualcosa di più tra di loro. Ebbene, lo scorso novembre, sembra che i due abbiano tentato di portare la loro amicizia a un livello successivo. Difatti, sul profilo Instagram dell’atleta paralimpico era apparsa una foto in cui lo si vedeva stringere proprio la mano di Ilenia. “Il mio amore”, aveva scritto lei come didascalia della storia.

Di conseguenza, molti avevano ipotizzato che i due fossero diventati una coppia. Ilenia e Manuel non hanno mai negato né confermato queste indiscrezioni. Tuttavia, il gossip si è rapidamente esaurito. Questo perché Bortuzzo è stato poi sorpreso di nuovo con l’ex fidanzata, Lulù Selassiè, con la quale sembra avere una relazione “segreta“. D’altro canto, adesso, anche Ilenia ha iniziato una nuova frequentazione, proprio con il cavaliere di Uomini e Donne.

Insomma, non è chiaro se Manuel e Ilenia siano mai stati coinvolti sentimentalmente o meno. In ogni caso, hanno continuato a mantenere un rapporto di amicizia, come dimostrano le loro interazioni su Instagram.